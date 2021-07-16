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俄州靴統山火已成全美最大野火 紐約、佛州消防隊馳援

記者顏伶如／綜合報導
俄勒岡州南部靴統山火(Bootleg Fire)延燒面積在15日已超過22萬7200英畝，成為美國境內目前規模最大野火，也比2020年間俄勒岡州所有野火總計面積更大。美聯社
俄勒岡州南部靴統山火(Bootleg Fire)延燒面積在15日已超過22萬7200英畝，成為美國境內目前規模最大野火，也比2020年間俄勒岡州所有野火總計面積更大。美聯社

俄勒岡州南部靴統山火(Bootleg Fire)延燒面積在15日已超過22萬7200英畝，成為美國境內目前規模最大野火，也比2020年間俄勒岡州所有野火總計面積更大。當地消防隊員疲於奔命，來自紐約、佛羅里達州等十多州消防隊員緊急馳援。俄勒岡州林務廳緊急應變小組發言人克夫曼(Marcus Kauffman)說，面對規模如此龐大的山林野火，來自外州消防隊的支援人力是絕對必要的。

位於愛達荷州的全國跨部會救火中心(National Interagency Fire Centre)統計，目前美國約有70場山林野火正在燃燒，分布於11州的百萬民眾受到影響，其中規模最大的就是靴統山火。

乾旱之下環境極度乾燥，加上強風助長，靴統山火火勢在過去24小時內突然擴大5000英畝，祝融肆虐合計範圍超過紐約市面積。

克夫曼說，包括亞歷桑納州、北卡羅萊納州、密西西比州、阿拉斯加州、奧克拉荷馬州、喬治亞州、密西根州、紐約州等地，都已派遣消防隊員加入靴統山火救災行動。

舊金山消防局15日在推特發文指出，消防車已經出發北上，準備投入靴統山火救火行動。

截至15日為止，7月6日爆發的靴統山火至少已摧毀75棟建築物，其中包括21棟民宅，所幸迄今沒有傷亡事件傳出。

俄勒岡州布萊(Bly)居民麥卡利(Tim McCarley)接受媒體訪問時說，9日下午與妻子、兒子從家裡緊急撤離，離開路上大火就在背後燒著，「樹木紛紛爆炸」。

麥卡利說，警長同意之下，13日返回家裡查看狀況，結果發現房子還在。他表示：「我不知道我們怎會如此幸運。這邊有些民眾因為野火而失去一切。」

克夫曼說，目前有1300多名消防隊員不眠不休正在對抗靴統山火，避免火勢造成進一步損失。2020年俄勒岡州爆發多起野火，來自澳洲、紐西蘭的消防隊員也投入救災。

山火 俄勒岡州 紐約市

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