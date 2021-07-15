我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳

大法官布萊爾接受CNN專訪：還沒決定何時退休

全家唯一沒打疫苗 24歲男子染疫病重需雙肺移植

記者顏伶如／綜合報導
示意圖，非當事人。Getty Images
示意圖，非當事人。Getty Images

喬治亞州婦人雪瑞兒‧紐庫洛(Cheryl Nuclo)說，全家只有24歲兒子拒打新冠疫苗，結果兒子感染新冠病毒後陷入重病，住進加護病房三個多月，正在等候接受雙肺移植。她說，把兒子經歷說出來，希望不要有更多人經歷相同遭遇。

住在喬州葛溫尼特郡(Gwinnett County)的紐庫洛14日接受地方電視台WSB-TV訪問時說，24歲兒子巴爾葛茲(Blake Bargatze)是全家成員當中唯一沒打疫苗的，今年4月在佛羅里達州時感染新冠病毒，由於病情急轉直下，過去三個月來在三州加護病房之間轉診。

影片來源：youtube/11Alive

她說，兒子除了有抽電子煙的習慣之外，並無任何慢性疾病，「沒糖尿病，沒高血壓，就是個24歲的大孩子」。

她表示，兒子可能是參加室內演唱會時感染病毒，得知病毒檢測報告呈現陽性當天便打電話回家說：「媽，妳要生氣了，我感染了新冠病毒」。

至於巴爾葛茲沒打疫苗的原因，他的繼父保羅‧紐庫洛(Paul Nuclo)表示，巴爾葛茲想要等個幾年，看看打疫苗之後的副作用究竟為何，不過染疫住院後，巴爾葛茲想法立即改觀，曾說非常後悔，很希望當初有打疫苗。

雪瑞兒‧紐庫洛接受亞特蘭大地方電視台Fox 5訪問時說，兒子一住院就說想要打疫苗，但隔天就插管了，「一切都為時已晚」。

巴爾葛茲4月上旬住進佛州西棕櫚灘( West Palm Beach)的聖瑪莉醫學中心(St. Mary's Medical Center)加護病房，4月底被救護直升機送到比第蒙路亞特蘭大醫院(Piedmont Atlanta Hospital)，靠葉克膜(ECMO，人工心肺裝置)維生，目前在馬里蘭大學醫學中心(University of Maryland Medical Center)加護病房靠呼吸器及葉克膜維持生命，等候接受肺部移植手術。

巴爾葛茲的友人在Go Fund Me網站發動募款，為雙肺移植籌措醫藥費，目標5萬美元。截至15日上午為止，已募得3萬2611元。

疫苗 亞特蘭大 高血壓

上一則

家用電梯潛藏安全危機 七歲男童在北卡度假被夾死

下一則

揚言要以老鼠藥毒死亞裔家庭 佛州男子被判刑一年

延伸閱讀

日贈+台自購疫苗187萬劑到了 一周內抽驗放行運各地

日贈+台自購疫苗187萬劑到了 一周內抽驗放行運各地
美囤積新冠疫苗 中國批：朱門酒肉臭 路有凍死骨

美囤積新冠疫苗 中國批：朱門酒肉臭 路有凍死骨
18歲Z世代明星進白宮 號召青少年接種疫苗

18歲Z世代明星進白宮 號召青少年接種疫苗

疫情熱點州 多數染疫者未接種 年輕人病情惡化快

疫情熱點州 多數染疫者未接種 年輕人病情惡化快

熱門新聞

「微軟」創辦人比爾蓋茲(右)上周末在一場問答活動上，為與妻子梅琳達‧蓋茲離婚而自責，並曾一度哽咽。結婚27年的蓋茲夫婦2017年4月被捕捉到的這個畫面已成追憶。(美聯社)

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

2021-07-13 20:01
白宮8日承認Delta變種病毒傳播範圍超過聯邦政府預期；公衛專家警告，若單日確診數持續攀升，更多州可能在秋季恢復室內口罩令與其他防疫措施。圖為紐約街頭人流如織。(Getty Images)

Delta傳播超乎預期 白宮驚 專家：秋天恐恢復口罩令

2021-07-08 22:30
西雅圖女醫師把尿布丟入機艙廁所垃圾桶遭到禁飛黑名單。美聯社

把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

2021-07-13 12:05
在全球最大請願網站Change.org上，希望美國政府發放2000美元紓困金的連署人數已突破250萬大關。(美聯社)

250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？

2021-07-08 13:47
明尼蘇達州凱勒爾湖(Keller Lake)出現被放生後體積異常變大的巨無霸金魚，嚴重影響水質及湖中生態。圖取自勃恩斯維爾市政府(City of Burnsville)推特帳號

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

2021-07-12 10:20
密蘇里州一對夫婦，遲遲未接種新冠疫苗，結果雙雙染疫。(臉書圖片)

密蘇里州疫情惡化…夫婦稱「打疫苗非優先考量」 雙雙染疫

2021-07-09 22:41

超人氣

更多 >
打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點
台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」
南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救

南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救
批拜登政府傾中 潘斯：中國將成邪惡帝國 是美最大威脅

批拜登政府傾中 潘斯：中國將成邪惡帝國 是美最大威脅
歐洲杯／義國女球迷掀衣露胸慶贏球 遭鹹豬手湧上狂摸

歐洲杯／義國女球迷掀衣露胸慶贏球 遭鹹豬手湧上狂摸