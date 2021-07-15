家用電梯潛藏安全危機 七歲男童在北卡度假被夾死

裝設於民宅之內的家用電梯(home elevator)近年逐漸風行，卻傳出安全疑慮。隨家人到北卡 羅萊納州外灘(Outer Banks)度假的一名七歲男童，10日被發現被海灘小屋裡的家用電梯夾死。華盛頓郵報 報導，這起意外就發生在聯邦主管機關研議推動家用電梯規定重大改革的三天之後。美國 消費品安全委員會(Consumer Product Safety Commission)發言人表示，已針對這起家用電梯意外事件展開調查。

北卡羅萊納州科羅拉(Corolla)消防局長蕭特威(Rich Shortway)指出，10日晚間，男童被發現卡在海灘度假小屋家用電梯門之間，頸部被電梯內層拉門與外層電梯門夾住。男童隨家人當天稍早才從俄亥俄州坎登(Canton)抵達北卡外灘度假。

蕭特威說：「這是一起可怕的悲劇。」調查人員仍在釐清事件發生原因，但初步研判男童是被夾在電梯兩道門之間，僅有幾吋的狹小空間而釀成悲劇。其中一道門隨著電梯上下移動，外層電梯門則為固定式。電梯開始行進時，兩道門的門鎖都自動關閉。

華盛頓郵報指出，過去數十年來，電梯產業對於家用電梯的安全疑慮早就心知肚明，也知道有非常簡單的辦法解決問題，只須加裝價格約100元的塑膠護片或泡棉，將兩道電梯門之間的縫隙填滿即可。不過，業界主管並不願改進安全問題，反而對聯邦主管機關抱怨，問題過於棘手，責任也不在業者。

美國消費品安全委員會在2019年做出決議，不會要求電梯業者改進安全問題，也不會要求家用電梯全面回收。美國消費品安全委員會僅在網站公布安全警告，並寄發安全通知給各州州長。

華盛頓郵報指出，美國消費品安全委員會的安全警告公布後，意外事件持續發生，一名四歲男童在鹽湖城祖母家中被家用電梯壓住，獲救後並無生命危險。

根據美國消費品安全委員會紀錄及媒體報導，從1981年到2019年之間，至少有八名孩童因為家用電梯意外而死亡，另外兩名孩童則受重傷。業界人士透露，實際上的意外傷亡人數恐怕更高。

2020年，美國消費品安全委員會首度因為可能危害孩童安全，對家用電梯發布回收令，奧提斯電梯公司(Otis Elevator Co)則同意為5000多座家用電梯展開檢查與維修。

華盛頓郵報指出，全美約有10萬至20萬座家用電梯，迄今電梯門之間仍有危險門縫，這些家用電梯安裝時採循的安全規定，仍是2017年新規頒布之前的舊版。

美國消費品安全委員會發言人說，已針對北卡外灘的家用電梯意外事件展開調查。