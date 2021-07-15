兒童抵稅15日起發放 IRS籲民眾提防詐騙

最新一波兒童抵稅福利15日起將開始發放。圖為副總統賀錦麗訪問華府一所早期兒童教育中心，推動兒童抵稅福利。(美聯社)

最新一波兒童抵稅(child tax credit)15日起將開始發放，國稅局 (IRS)會以納稅人報稅 紀錄自動作業。國稅局指出，國稅局已經寄出信件向民眾說明兒童抵稅即將發放，但從來不會打電話通知民眾要登記申辦兒童抵稅，如果民眾接到電話聲稱與兒童抵稅有關，內容並提到要繳交現金、電匯轉帳或購買禮物卡(gift cards)，就是詐騙集團 。國稅局發言人史密斯(Eric Smith)說，能夠領到兒童抵稅的管道，除了曾經有報稅之外，就是前往國稅局網站IRS.gov填寫資料，「任何其他方式，通通都是騙人的」。

國稅局表示，民眾如果突然接到有關兒童抵稅的電話、簡訊或電郵通知，就要提高警覺，在任何情況下都不應透過這些來路不明人士提供的方式登記領取兒童抵稅。尤其是如果內容提到必須先繳交某些現金，或者要先匯款或購買禮物卡才能拿到兒童抵稅，更是詐騙集團的慣用伎倆。

國稅局15日起將開始按月將兒童抵稅寄發給數以百萬計的美國家庭，大多數民眾將收到直接匯入銀行戶頭的款項。國稅局表示，第一筆發放的兒童抵稅福利總計將近150億元，受益對象將近6000名兒童，款項將於15日入帳。如果國稅局沒有民眾的銀行資料，則將寄發紙本支票，但郵遞時間耗時可能較久。

對於收入未達報稅標準的民眾，國稅局網站裡成立網路專區讓民眾登記以領取兒童抵稅，並協助民眾估算領取金額：https://www.irs.gov/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021

根據「美國救援法案」(American Rescue Plan)，兒童抵稅發放延期到2021會計年度，每名6歲以下孩童可領3600元兒童抵稅福利，6歲以上至17歲以下兒童每人則可領到3000元。家庭年收入11萬2500元以下可收到兒童抵稅全額，家庭年收入超過15萬元收到金額則將遞減。沒有收入的家庭、未報稅家庭的孩童，都有資格領取。

6歲以下孩童家長每個月將收到300元，6歲以上至17歲以下兒童家長每月將收到250元。第一筆發放日期為7月15日，8月15日適逢周日，因此將提前於8月13日發放。接下來發放日期為9月15日，10月15日、11月15日與12月15日。在12月份的發放之後，其餘兒童抵稅將等到納稅人申報2021年所得稅時領取。

史密斯說，直接匯入銀行帳戶的優點在於，民眾隨時可以查詢，確保沒有延誤或其他狀況。他說，如果發現入帳耽擱，民眾可前往國稅局網站IRS.gov「兒童抵稅進度更新窗口」(Child Tax Credit Update Portal)查詢。