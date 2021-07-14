可能含致癌物苯 嬌生召回露得清、艾維諾防曬噴霧

嬌生表示將召回部分防曬噴霧產品。（美聯社）

在部分樣品中偵測到可能致癌 的化學成分苯之後，嬌生 公司（Johnson & Johnson）正自美國 商店召回旗下露得清（Neutrogena）和艾維諾（Aveeno）兩種品牌的大部分防曬噴霧。

華爾街日報報導，嬌生周三表示，旗下六款露得清和艾維諾的防曬噴霧，消費者應停止使用並丟棄其中五款。該公司通知了經銷商和零售商將這些產品下架、停止銷售，並安排退貨。

嬌生說，製造防曬噴霧霜時不使用苯，已著手調查汙染原因，並且就此事與其他國家監管機構保持聯繫。

嬌生沒有說明受影響產品的數量，以及確切的苯含量，但表示，苯含量很低，預計不會引起健康問題。受影響的噴霧產品是露得清Beach Defense、露得清Cool Dry Sport、露得清Invisible Daily、露得清Ultra Sheer和艾維諾Protect + Refresh防曬噴霧。

該公司表示：「出於謹慎考慮，我們正在召回所有這些特定的氣溶膠防曬產品。」

嬌生說，另一種防曬噴霧產品露得清Wet Skin（水肌因溼膚）不受影響。

苯是一種化學物質，曝露於高濃度的苯會導致癌症，也會有更直接的反應，包括頭暈、意識模糊，以及心跳加快或不規則。