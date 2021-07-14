任內沒開TIFA 潘斯：現為美台貿易談判最佳時機

美國前副總統潘斯表示，現為美台貿易談判最佳時機。（本報資料照片／華盛頓記者張文馨攝影）

美台上月底舉行TIFA（貿易暨投資架構協定 Trade and Investment Framework Agreement）會談，美國前副總統潘斯（Mike Pence）14日在華府智庫傳統基金會（Heritage Foundation）演說，稱如今是進行美台貿易協議 談判的最佳時機。

潘斯在今年1月20日結束副總統任期，受邀演說仍以中國為重點；潘斯建議拜登政府在關鍵領域持續進行美中脫鉤，且把握歷史機遇，強化美台的經濟與商業關係。

潘斯表示，現在正是與台灣 進行貿易協議談判的最佳時機，不僅有助雙邊，也能協助台灣維持強健與安全；美國與台灣往來，將可鼓勵其他自由國家效仿，並促進區域穩定和平。

潘斯談及此，台下掌聲不斷，川普 政府的貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）就在現場聆聽潘斯演說。

紐約時報去年曾報導，賴海哲的對台立場和川普政府的國務院和國安會等官員矛盾，賴海哲力挺中國大陸落實美中第一階段貿易協議，不願啟動對台貿易談判。

中華民國總統蔡英文在川普政府任內宣布開放進口含萊克多巴胺的美豬，及30月齡以上美牛，當時潘斯曾推文讚許台灣鬆綁對美豬美牛進口限制的決定，打開了未來雙邊經濟合作和強健貿易夥伴關係的大門。

不過，川普政府始終未與台灣重啟貿易暨投資架構協定（TIFA）會議。