比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

「微軟」創辦人比爾蓋茲(右)上周末在一場問答活動上，為與妻子梅琳達‧蓋茲離婚而自責，並曾一度哽咽。結婚27年的蓋茲夫婦2017年4月被捕捉到的這個畫面已成追憶。(美聯社)

微軟 (Microsoft)共同創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)上周在艾倫公司(Allen & Co.)於愛達荷州舉辦的會議上，於問與答時段談到與結婚27年的妻子梅琳達‧蓋茲(Melinda French Gates)離婚時一度哽咽，並說是自己一手搞砸婚姻。

蓋茲夫妻今年5月初在推特同時發表聲明宣布離婚。1975年，蓋茲與兒時好友艾倫(Paul Allen)共同創立微軟，為發展事業放棄哈佛大學學業，兩人後來雙雙成為全球最有錢富豪；1994年1月，蓋茲與原為微軟員工的梅琳達結婚。

過錯歸咎自己 避談是否婚外情

紐約郵報引述消息人士透露，蓋茲上周在這場被喻為「億萬富豪夏令營」的企業家會議上，在CNBC新聞頻道主持人蓓琦‧奎克(Becky Quick)主持的問答活動中談到離婚時，把過錯歸咎於自己；不過，消息人士說，蓋茲在談話中並未觸及於外傳是因為婚外情才導致婚姻觸礁的部分。

參加會議的人士說，蓋茲顯得焦躁不安，尤其是有人靠近想跟他聊天時。

媒體先前報導，梅琳達‧蓋茲對於丈夫可能捲入「淫魔富豪」艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)案件頗為擔心；一名與會人士說，65歲的蓋茲談到與妻子離婚時一度哽咽，「情緒變得有點激動，差點哭出來」。

蓋茲宣布離婚時傳出他在2000年曾與一名女員工有地下情，後來遭微軟董事會調查而辭去執行長；董事會的調查仍在進行。

新聞網站「野獸日報」(Daily Beast)報導，蓋茲在2011年及2014年間，曾造訪艾普斯坦在紐約市曼哈頓的住處數十次；報導指出，蓋茲向艾普斯坦訴苦，說與梅琳達的婚姻「彷彿有毒」，兩人對此話題也覺得頗為有趣。

紐約時報 報導，蓋茲身為有婦之夫，卻曾追求過微軟女部屬及個人慈善基金會的女員工，提出約會要求。