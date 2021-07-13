世界OnAir／台灣女治療師視角 揭加拿大原住民種族創傷

為了悼念215位去寄宿學校後死亡的小朋友，原住民社區在小學前舉辦了哀悼會。(林承融提供)

6月21日是加拿大原住民 節，諷刺的是從5月底開始，多處原住民寄宿學校遺址陸續發現共上千具兒童遺骸，年齡介於7歲至15歲。這起駭人聽聞的事件，讓憤怒的加拿大民眾在多個城市上街抗議，甚至推倒維多利亞女王及現任英國女王的雕像洩憤。

從1883年到1996年，這些由政府設立、教會經營的寄宿學校，共有139所，估計有超過15萬名兒童遭遇「文化滅絕」般的同化教育。其中有1萬至5萬名上學後再也沒有回家的「失蹤兒童」，對於他們的家人來說，這些遺骸的發現證實了倖存者的故事，並帶來了新的創傷。

掛在小學前柵欄上的鞋子共有215雙。(林承融提供)

來自台灣、目前在加拿大擔任職能治療師(occupational therapist)的林承融，5年多來在原住民保留區與克里族人相處，聽到無數這類「黑暗歷史」，她表示，每每聽完後回家想起來，還是忍不住淚流滿面。

有位相熟的82歲的女長老對林承融說，自己是在6、7歲時被帶到寄宿學校，到校第一天頭髮就被剪得短短的，身上掛個號碼牌。接下來的幾年，吃的多是稀稀、沒有任何調味的麥片，不吃會被打而且也沒有其他食物可吃。這位女長老在離開寄宿學校後，從此再也不碰麥片。

女長老還說，曾有個女同學不知做錯甚麼事，被牧師帶到另一個房間懲罰，出來時淚流滿面、腿上留著血，房間內地上也有一灘血跡，牧師不准她對人透露任何事，旁人猜想她應是受到了性侵害。

當年聯邦警察 會和教會人員去森林抓原住民小孩，把小孩送到寄宿學校。林承融說，有個媽媽在知道當天有警察要來，要孩子躲到森林裡去，一直到她去找到他們為止；其中5歲女兒真的在森林裡躲了4天，但她的兄弟姊妹都被抓走了。

林承融說，自己一位60多歲的克里族同事也說過，叛逆的他當年在寄宿學校因違反禁令說自己母語時，被牧師毒打一頓，並禁止他再說「devil language（惡魔的語言）」。他曾逃學8次，每次都被抓回來毒打一頓，他的很多同學都因為營養不良而過世。

在林承融的眼中，加拿大原住民是被邊緣化的一群，他們多待在偏遠的保護區內，教育、就業、居住、健康醫療等資源相對匱乏，無法和一般加拿大人相比，多數人也有過重、糖尿病等問題。因為食物特別貴，只好選擇較便宜的薯片、白麵包； 保留區的水不乾淨，讓他們好像活在第三世界、甚至第四世界。

林承融認為，整個加拿大社會對原住民有「系統性歧視」，除非徹底改變對原住民的觀念，了解他們的健康醫療問題，可能是因為當年的創傷所帶來的，需要有結構性改變，才能夠解決問題。

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到林承融，談談她很特別的工作內容，以及與當地原住民互動的經驗。在魁北克一處人口2千多的社區，林承融是唯一的職能治療師，病人從零歲到100歲，她說自己必須獨力處理許多問題，思考的問題也常超越個體，需擴大到整個環境的影響，這些都讓她從中學習到許多。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。