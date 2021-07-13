梅克爾將訪華府 美議員籲德支持讓渡疫苗專利

示威者在白宮外展示巨大標語，向即將訪美的梅克爾表達抗議，因她不支持疫苗專利讓渡。(美聯社)

美國 9位民主黨議員今天敦促德國 根據全球貿易規則，放棄「阻擋」2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）相關專利讓渡，並要求德國總理梅克爾於華府訪問期間與他們會面。

路透社報導，民主黨籍眾議員夏柯斯基（Jan Schakowsky）、眾議院歲計委員會貿易小組委員會主席布盧門瑙爾（Earl Blumenauer）與其他議員表示，對於德國領導歐盟反對在世界貿易組織（WTO）討論的專利讓渡權提案，他們感到憂心。

他們在給德國大使哈柏（Emily Haber）的信中寫道，美國與世貿幾乎所有成員尋求制定一套COVID-19的緊急臨時「貿易相關智慧財產權協定」（TRIPS） 專利豁免條款。信中並提到COVID-19疫苗 必須加速生產以挽救數百萬人命。

他們寫道：「由於智慧財產權壁壘，只有取得mRNA 疫苗生產授權的美國和德國藥廠擁有完全權力決定是否擴大生產規模。」

德國大使館沒有立即發表評論。

拜登政府官員表示，這項讓渡將有助提升全球COVID-19疫苗產量。德國官員與藥廠則持反對意見，表示當初藥廠投入自有資金研發疫苗，若專利讓渡將破壞未來相關的研發工作。

一名美國高階政府官員今天表示，梅克爾將於15日在白宮與拜登總統會晤，將針對全球疫情因應與專利讓渡提案等廣泛議題展開交流。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）9日表示，拜登總統是疫苗專利讓渡的「堅定支持者」，但這只是用於促進世界各地COVID-19疫苗接種率的數種手段之一。

相關團體宣稱，專利讓渡支持者計畫在梅克爾訪問華府期間發動示威，包括15日在白宮附近「裝死」抗議以及帶著梅克爾的巨型人偶走上街頭。