馬斯克：沒我當執行長 特斯拉就會完蛋

馬斯克首次為特斯拉2016年收購太陽能發電企業「太陽城」一案出庭作證。(美聯社)

億萬富豪馬斯克 今天強調，董事會擁有電動車公司特斯拉 （Tesla Inc）的控制權，但若不是他來擔任執行長，特斯拉便會「完蛋」。

馬斯克今天首次為特斯拉2016年收購太陽能發電企業「太陽城」（SolarCity）一案出庭作證。由工會退休基金與資產經理人提起的訴訟聲稱，馬斯克施壓特斯拉董事會成員動用公司資產，以26億美元純股票的交易併購「太陽城」。

馬斯克當時擁有特斯拉及「太陽城」22%股份，「太陽城」更是他的表弟所創立，部分特斯拉股東聲稱這宗交易是為了挽救馬斯克在「太陽城」的投資 。

此案今天起在德拉瓦州威明頓市（Wilmington）進行2周庭審，身穿深色西裝和白色襯衫、打深色領帶的馬斯克出庭作證表示，他「非常努力地不要當特斯拉的執行長，但我不得不，否則特斯拉老實說會完蛋」。

董事會成員以及涉及此宗交易的人士最快明天起就會作證，而馬斯克會回到證人席。

訴訟指控馬斯克主導董事會對於交易的討論，迫使特斯拉花更多錢收購「太陽城」，並誤導投資人關於公司惡化的財務狀況。

馬斯克說，特斯拉董事會經手「太陽城」的交易案，但他並不屬於協商併購案的董事會委員小組。

他說：「我連發生了什麼都不知道」。

股東要求法院下令億萬家財的馬斯克歸還這筆交易的支出。

馬斯克說，他無權規定董事會成員的薪資，亦無權僱用或解雇他們，而且因為他在兩家公司擁有相同比例持股，交易案也無現金，他並未獲利。他說併購旨在結合特斯拉的電池業務與「太陽城」的永續能源發電。

馬斯克說：「財務上沒有獲利。」

法律專家表示，法官將會尋找是否有董事會成員遭馬斯克威脅或無法反抗馬斯克的證據。