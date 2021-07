把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

住在西雅圖的34歲內分泌科醫師法拉‧康恩(Farah Naz Khan)指出,日前搭乘梅薩航空(Mesa Air)班機時,在機尾尿布台幫未滿兩歲女兒換尿布後,先將換下尿布放進香氛袋(scented bag),然後丟入機艙廁所垃圾桶,卻被一名男性空服員責罵任意丟棄生物危害(biohazard)物品,強迫她從垃圾桶內把尿布取出。她說,下機後更接到這名空服員撥打電話辱罵,以「你們種族的人」稱呼,並揚言要將她列入禁飛黑名單。康恩指出,已向聯邦航空總署(Federal Aviation Administration,FAA)申訴,也打算對航空公司提告。

康恩接受華盛頓州地方電視台KIRO 7訪問時說,整起事件令她感到非常丟臉,遭到貶抑、歧視, 一定會全力討公道。梅薩航空並未針對報導發表評論。

康恩與丈夫帶著兩個女兒,9日上午搭乘梅薩航空班機從蒙大拿州前往德州 休士頓,機票是透過聯合航空公司(United Airlines)購買。

她說,未滿兩歲的女兒在飛行途中排便,因此帶著女兒到機尾尿布台換尿布,把換下尿布放進香氛袋,然後丟進機艙廁所垃圾桶。她表示,過去搭機也都這麼做,沒想到一名男性空服員卻喊著:「妳剛剛在機艙後面把尿布丟掉嗎?不能這麼做,那是生物危害物品。」

康恩說,這名空服員不停大吼大叫,出言羞辱,還強迫她把尿布從垃圾桶裡翻出。她說,這輩子從沒遇過如此丟臉的事,「非常噁心,但他完全沒有道歉」。

她說,疫情期間動手把尿布從垃圾桶挖出,對於她個人造成的健康風險,顯然超過尿布丟在垃圾桶裡可能對機上其他乘客可能帶來的危害。

康恩表示,尿布從垃圾桶取出之後,向另一名空服員索取垃圾袋以便存放,準備下機之後丟棄。

她表示,飛機降落後便向聯航客服提出檢舉,以為事件就此結束,但幾個小時之後,手機 卻收到幾通來路不明的800號碼電話,接聽發現是剛才的男空服員來電,告知她也被列入禁飛黑名單(do not fly list),理由是觸犯生物危害物品規定。

