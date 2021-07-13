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把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

記者顏伶如／綜合報導
西雅圖女醫師把尿布丟入機艙廁所垃圾桶遭到禁飛黑名單。美聯社
西雅圖女醫師把尿布丟入機艙廁所垃圾桶遭到禁飛黑名單。美聯社

住在西雅圖的34歲內分泌科醫師法拉‧康恩(Farah Naz Khan)指出，日前搭乘梅薩航空(Mesa Air)班機時，在機尾尿布台幫未滿兩歲女兒換尿布後，先將換下尿布放進香氛袋(scented bag)，然後丟入機艙廁所垃圾桶，卻被一名男性空服員責罵任意丟棄生物危害(biohazard)物品，強迫她從垃圾桶內把尿布取出。她說，下機後更接到這名空服員撥打電話辱罵，以「你們種族的人」稱呼，並揚言要將她列入禁飛黑名單。康恩指出，已向聯邦航空總署(Federal Aviation Administration，FAA)申訴，也打算對航空公司提告。

康恩接受華盛頓州地方電視台KIRO 7訪問時說，整起事件令她感到非常丟臉，遭到貶抑、歧視， 一定會全力討公道。梅薩航空並未針對報導發表評論。

康恩與丈夫帶著兩個女兒，9日上午搭乘梅薩航空班機從蒙大拿州前往德州休士頓，機票是透過聯合航空公司(United Airlines)購買。

她說，未滿兩歲的女兒在飛行途中排便，因此帶著女兒到機尾尿布台換尿布，把換下尿布放進香氛袋，然後丟進機艙廁所垃圾桶。她表示，過去搭機也都這麼做，沒想到一名男性空服員卻喊著：「妳剛剛在機艙後面把尿布丟掉嗎？不能這麼做，那是生物危害物品。」

康恩說，這名空服員不停大吼大叫，出言羞辱，還強迫她把尿布從垃圾桶裡翻出。她說，這輩子從沒遇過如此丟臉的事，「非常噁心，但他完全沒有道歉」。

她說，疫情期間動手把尿布從垃圾桶挖出，對於她個人造成的健康風險，顯然超過尿布丟在垃圾桶裡可能對機上其他乘客可能帶來的危害。

康恩表示，尿布從垃圾桶取出之後，向另一名空服員索取垃圾袋以便存放，準備下機之後丟棄。

她表示，飛機降落後便向聯航客服提出檢舉，以為事件就此結束，但幾個小時之後，手機卻收到幾通來路不明的800號碼電話，接聽發現是剛才的男空服員來電，告知她也被列入禁飛黑名單(do not fly list)，理由是觸犯生物危害物品規定。

她說，這名空服員在電話裡說道：「你們種族的人帶著孩子出門到處跑，你們種族的人到處開車，知不知道沒人想聽到你們小孩的聲音？」

康恩後來在社群網站發文寫道，空服員取得她的手機號碼，顯然涉及侵犯隱私。她說，推文曝光後，很快接到聯航人員聯繫，但後來一直沒有下文，迄今不知道手機號碼如何被空服員取得，更擔心空服員是否還取得她的其他個資。

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