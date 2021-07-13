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美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大

美國工業暨安全局誰來執掌？傳前國防部官員出線

中央社華盛頓13日綜合外電報導
美國前國防部官員艾斯特維茲。(Getty Images)
美國前國防部官員艾斯特維茲。(Getty Images)

根據熟悉內情的消息人士，美國國防部官員艾斯特維茲（Alan Estevez ）預料將獲提名為商務部主管工業暨安全事務的次長。這是美中科技戰的關鍵職位之一。

商務部發言人拒絕置評，艾斯特維茲本人則未立即回覆路透社的評論請求。

艾斯特維茲在美國國防部有36年資歷，曾在前總統歐巴馬（Barack Obama）政府擔任美國外來投資審查委員會（CFIUS）的國防部代表，現為德勤顧問公司（Deloitte Consulting LP）主管。

歐巴馬執政時擔任商務部工業暨安全事務次長的賀許霍恩（Eric Hirschhorn）說，艾斯特維茲「是個非常可靠的人」。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，艾斯特維茲將負責監督擁有450名成員的工業暨安全局（Bureau of Industry and Security）。現在美國正力圖阻止中國取得美國先進技術，讓這個職位的重要性水漲船高。

美國在決定哪些技術可以輸出至中國、哪些該被擋下，以及哪些中企會被列入商務部黑名單時，工業暨安全局握有很大發言權。

相關人事案必須通過參議院聽證程序。

美國 商務部 國防部

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