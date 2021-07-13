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前美國安顧問歐布萊恩 加入華府專研台灣智庫GTI

中央社華盛頓13日專電
前美國國安顧問歐布萊恩。(Getty Images)
前美國國安顧問歐布萊恩。(Getty Images)

華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）今天宣布，前美國國安顧問歐布萊恩將加入GTI，擔任新成立美台關係工作小組的主席。未來小組將針對美台關係進行全盤研究，並提出相關建議。

GTI指出，歐布萊恩（Robert O'Brien）已答應出任智庫新成立的21世紀美台關係工作小組主席。工作小組未來會召集著名政策實務工作者與學者，就美台關係進行全盤研究，並對如何增進雙邊關係提出建議。

歐布萊恩透過新聞稿表示，他很榮幸能加入GTI，負責這項重要任務。他說：「在中共對台灣民主日益具侵略性之際，政策制定者應全盤檢視美台關係。而GTI新成立的工作小組，能在美台關鍵時刻扮演重要角色。」

歐布萊恩現年55歲，曾在前總統川普（Donald Trump）任內擔任白宮國安顧問，抗中立場鮮明。歐布萊恩2016年曾訪問台灣，訪美後撰文呼籲台灣應謹慎面對中國，加強台灣本土防禦能力；擔任國安顧問期間，他也曾公開警告北京，勿嘗試以武力奪取台灣。

GTI董事長陳文彥表示，能夠請到像歐布萊恩這種在政策圈地位舉足輕重，又了解美國政府最高層級如何做決策的人士，是GTI一大榮幸。他相信在歐布萊恩領導下，新的工作小組能有亮眼成績，並加強美國政策制定者對美台關係的了解。

GTI是由台灣人與台裔美國人於2016年共同成立，是華府390多間智庫中唯一專注台美關係的機構，目前由總統府資政蕭新煌之子蕭良其擔任執行長。

在歐布萊恩加入前，GTI就已延攬多位前美國官員，包含前國防部亞太事務助理部長葛瑞格森（Wallace Gregson）、前國防部長辦公室中國科科長包士可（Joseph Bosco）、前美國在台協會（AIT）台北辦事處長楊甦棣（Stephen Young）與司徒文（William Stanton）等人，都是GTI諮詢委員會成員。

台灣 美國 國防部

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