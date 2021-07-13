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中國維權人士陳光誠取得美國籍 籲對中共硬起來

中央社華盛頓13日綜合外電報導
中國維權人士陳光誠（中）偕妻子袁偉靜（左）於2013年7月訪問台灣後離境，在機場內留影。（本報系資料照）
中國維權人士陳光誠（中）偕妻子袁偉靜（左）於2013年7月訪問台灣後離境，在機場內留影。（本報系資料照）

中國盲人維權人士陳光誠流亡美國9年後，終於取得美國公民身分。他呼籲，美國應對中國共產黨採取更強硬立場。

陳光誠上周接受美聯社訪問時，透過翻譯人員表示，「很感激美國這個自由國家，接納了我們」。

陳光誠6月21日在巴爾的摩成為美國公民。本月8日他在新罕布什爾州曼徹斯特（Manchester）會見他的法律團隊，並一起慶祝。

曾任美國駐貝里斯大使、隸屬陳光誠律師團隊的布魯諾（George Bruno）表示，「從在中國被軟禁到成為美國公民，這是一段漫長旅程，共花費了15年時間」。

現年49歲的陳光誠說，中國的人權狀況「越來越糟」。隨著中國人民在網路上獲得更多資訊，「他們越來越清楚自己擁有哪些權利，也會要求更多。共產黨日益擔憂失去權力和控制，因此更強力打壓人民，如此才能繼續掌權」。

他呼籲，美國應對中國共產黨採取更強硬立場，並「放棄綏靖政策」，如果「我們只是單純跟中共談判，他們根本不會怕。中共一向蠻橫不講理」。

陳光誠曾因揭露中國官方為執行一胎化政策，強制育齡婦女墮胎，遭到中方判刑4年並軟禁。他於2012年4 月逃往北京的美國駐華大使館尋求庇護，並在時任美國國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）積極營救下，於當年5月與妻小飛往美國。

去年8月，陳光誠受邀在共和黨全國黨代表大會上致詞，呼籲美國以自由、民主與法治價值，聯合其他民主國家，「阻止中國侵略」。

美國公民 中國 中共

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