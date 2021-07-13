遭股東控告 馬斯克語出驚人：討厭當特斯拉執行長

特斯拉執行長馬斯克（左）遭股東控告，因公司2016年以價值約21億美元的全股票交易，收購太陽城。（路透）

特斯拉 執行長馬斯克 12日為公司2016年收購太陽城（SolarCity）一案出庭作證，特斯拉股東指控他該為這件充滿利益衝突、且未依承諾回饋獲利的交易而負責，馬斯克則辯護自身清白，甚至語出驚人地說，他討厭當特斯拉執行長。

Marketwatch報導，特斯拉股東在這起訴訟案聲稱，馬斯克和其他特斯拉董事成員，違反了股東委託他們經營公司的責任，順從馬斯克的意思，同意特斯拉買下太陽城。特斯拉股東認為，這起交易顯然發生利益衝突，因為太陽城是馬斯克和他兩個表兄弟Lyndon Rive、Peter Rive共同創辦的公司。

原告律師試圖展示，特斯拉的未來如何深受馬斯克的意志力與信念影響，藉此證明馬斯克有辦法控制這起交易。對此馬斯克表示，他並不喜歡當特斯拉的老闆，「我相當討厭這件事，我寧願花時間在設計和工程上，那才是我真正喜歡做的事」。

為了描述馬斯克專橫的管理風格，原告律師還舉了一個例子，馬斯克曾在提交給證管會（SEC）的文件中，自封為「特斯拉電音之王（Technoking of Tesla）」，還給公司財務長「貨幣 大師」的頭銜。

馬斯克則回應，這些搞怪頭銜和其他玩笑話，只是為了展現他的幽默感，而且藉此得到媒體關注，這對特斯拉通常很有利，「若我們很有趣，大家就會報導我們的事情」，讓特斯拉可以省下打廣告的費用。

但不知他這次說痛恨當特斯拉執行長，是真情流露，還是為了展現幽默感，或者只不過想省些廣告費。