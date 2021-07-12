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用無人機參觀彩繪女士室內景觀

李怡
彩繪女士景觀
彩繪女士景觀

如果您一直夢想漫步在阿拉莫廣場著名的彩繪女士建築景觀內，那現在你可以足不出戶的實現這個夢想了，新的無人機鏡頭將帶您一飽眼福。

無人機飛行員庫尼亞萬（Kurniawan ）最近得到了許可，可以駕駛他的無人機穿過彩繪女士其中一間房屋，從前門飛入，爬上樓梯，最終到達頂層臥室，然後飛出最高的窗戶。

視頻連接 https://www.instagram.com/p/CQ-UOYHlkAg/

因房子的主人喬治·霍斯福 (George Horsfall) 非常欣賞庫尼亞萬 (Kurniawan)的視頻作品，所以大約一年前他們取得了聯繫，並製定了這次的拍攝計劃。庫尼亞萬很高興能夠完成這個獨特的項目。庫尼亞萬說道，“真的很想以一種前所未有的全新方式展示彩繪女士”。

庫尼亞萬 (Kurniawan) 擁有一家名為 Space Monkey 的無人機公司，該公司專門從事房地產鏡頭的拍攝，因此在豪華房屋中飛馳並不是一種新體驗。他說，這架無人機又小又輕，即使發生墜機事故，也不會造成太大損壞。 “我不會說這是一次輕鬆的飛行，但它不會損壞財產。”

庫尼亞萬 作為舊金山本地人，他很高興能夠突出舊金山的這段有歷史標誌的建築物。他之前還拍攝過令人印象深刻的泛美金字塔和日本城景色。

舊金山 房地產 墜機

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