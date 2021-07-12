疫情初期就失業 44歲韓裔移民成華府疫苗樂透得主

各州推出的疫苗樂透策略奏效。圖為費城民眾接種疫苗。(路透)

青少年時期隨家人從南韓移民來美，44歲美國 空軍退役軍人周松河(Sung-ha Jou)在疫情開始最初幾周便沒了工作，後來則是住處、貨車都沒了，無家可歸之下住進華府 地區的街友收容中心。華府地區為了鼓勵民眾踴躍接種疫苗 ，推出贈送汽車、價值1萬元超市禮物卡等獎勵。周松河住進街友收容中心第一天就打了疫苗，上周他成為華府疫苗樂透抽獎的幸運得主之一，可享一年免費搭乘華府大眾交通系統。

這項獎品對他來說，如同久旱逢甘雨。周松河接受華盛頓郵報訪問時說，終於可以搭乘交通工具去看病或處理重要事務，方便找工作賺錢，重新擁有自己的住所，重新振作。

他說：「這真的是上帝賜予的禮物，我非常感激。」他表示，得獎真的很突然，就在生命當中所有事物都出現問題的時候，「這項獎品可以拉我一把」。

報導指出，周松河曾在美國空軍服役15年，退役後在維吉尼亞州森特維爾(Centreville)汽車銷售廠擔任機械工。疫情發生後，車廠生意大受影響，周松河先是放無薪假，緊接著則被裁員。

家人都在加州的他，把失業救濟金存起來準備創業，買了一輛貨車提供行動維修服務，在維州為消費者更換機油、修理車輛。由於房租繳得吃力，他把床墊搬上貨車，開始以車為家。

周松河說，住在貨車的日子一切都還可以，但後來車子故障卻沒錢修理，還遇到竊賊入侵，把行動維修服務的工具都偷走，讓他無法做生意。他說，糧食券(food stamps)過期之後，忙著填寫申請表格，此時已經沒錢買食物或買水。

他回憶道，當時過得非常困難，雖有創傷後壓力症候群(PTSD)的心理健康問題，卻礙於面子刻意忽略，結果那段日子常常一個人關在車裡。

他說，貨車在6月間被贖回之後，曾在街頭睡了幾晚，直到某個大熱天昏倒被人叫救護車緊急送醫，醫院櫃台一名女性工作人員聽到他的遭遇後，向友人集資為他叫了優步(Uber)，將他送到街友收容中心。

周松河說，以車為家期間就知道有新冠疫苗，但害怕打疫苗的風險，也怕萬一自己一人在車上出現不良副作用時無人照顧。

不過，當他一住進「801東部男性收容所」(801 East Men's Shelter) ，發現要跟其他街友住在同一個房間，收容所裡住了上百人，馬上改變心意，希望趕快打疫苗，當天馬上步行到附近的RISE展示中心(RISE Demonstration Center)打了疫苗。

對於打疫苗便可自動被列入疫苗樂透抽獎，周松河說：「我根本不知道。」他說，工作人員詢問要不要參加免費抽獎時，隨口就答應了，「只要是不用錢的，現在我都願意參加。其實我也不記得了，他們打電話通知我被抽中時，我還以為是詐騙」。