美西六州紛傳野火 延燒面積累計逾30萬英畝

加州貝克沃斯複合山火(Beckwourth Complex Fire)截至11日為止面積超過8萬英畝，約有20棟房舍遭到摧毀。美聯社

罕見高溫底下，美國西部已有六州紛傳野火，截至11日為止，延燒面積累計超過30萬英畝。其中規模最大的俄勒岡州南部靴統山火 (Bootleg Fire)，從10日至11日的一天之內面積擴張一倍，火勢共計延伸15萬英畝，迄今持續蔓延中。國家廣播公司(NBC)報導，受到山火影響，俄勒岡州對加州 的供電系統傳輸中斷，加州某些地區在連日溫度突破華氏百度之際，突然面臨用電緊縮。

弗里蒙特-維納瑪國家森林(Fremont-Winema National Forest)6日出現山火，接下來幾天持續延燒，成為靴統山火。俄勒岡州克拉瑪斯郡(Klamath County)官員指出，除了某些居民已被緊急撤離，由於火勢一發不可收拾，原本投入救火的消防隊員也被緊急撤往安全地區，截至11日為止，靴統山火獲得控制的比例為零。

靴統山火起火原因為何，仍有待調查人員釐清。不過，當地政府機關表示，極度乾旱天候之下，讓火勢持續擴大。靴統山火救災指揮官勞森(Al Lawson)指出：「我們看到靴統山火的火勢，堪稱最極端的案例，消防隊員遇到許多前所未見的狀況。」

貝克沃斯複合山火(Beckwourth Complex Fire)是加州規模最大的山火，截至11日為止面積超過8萬英畝，約有20棟房舍遭到摧毀，火勢朝內華達州邊境持續蔓延。

根據估計，貝克沃斯複合山火火勢在11日已有8%受到控制。加州森林及防火廳(California Department of Forestry and Fire Protection)今年稍早指出，氣候變遷是加州近來山火頻傳的主要因素。

亞歷桑納州兩名消防隊員參加杉盆山火(Cedar Basin Fire)10日下午的空中堪察行動時，在飛機失事中死亡。

周末期間，愛達荷州 、華盛頓州都有森林野火傳出。愛達荷州州長李睿德(Brad Little)及華州州長英斯利(Jay Inslee)各自宣布州內進入緊急狀態。華州境內規模最大的野火，延燒面積超過4萬6000英畝，愛達荷州野火面積累計則有接近4萬英畝。