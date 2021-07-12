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華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

記者顏伶如／綜合報導
明尼蘇達州凱勒爾湖(Keller Lake)出現被放生後體積異常變大的巨無霸金魚，嚴重影響水質及湖中生態。圖取自勃恩斯維爾市政府(City of Burnsville)推特帳號
明尼蘇達州凱勒爾湖(Keller Lake)出現被放生後體積異常變大的巨無霸金魚，嚴重影響水質及湖中生態。圖取自勃恩斯維爾市政府(City of Burnsville)推特帳號

明尼蘇達州勃恩斯維爾(Burnsville)官員上日前在推特分享照片，呼籲民眾不要把寵物金魚帶到池塘或湖裡放生，因為凱勒爾湖(Keller Lake)出現被放生後體積異常變大的巨無霸金魚，嚴重影響水質及湖中生態。

勃恩斯維爾市政府(City of Burnsville)推特帳號9日分享照片顯示，金魚體積比成年人手長還大，直徑幾乎等同一顆足球。推文寫道：「請不要把寵物金魚放生到池塘或湖中！他們越長越大，超乎你的想像，牠們搗亂湖底沉積物，導致水質變差，還讓水生植物連根拔起。凱勒爾湖最近出現這種巨無霸金魚魚群。」

華盛頓郵報報導，當寵物金魚的飼主變心卻不願傷害金魚，常常帶到池塘、湖泊或其他水路放生，但專家指出，人類如此行為雖然出於好意，結果卻可能帶來潛在傷害。

報導指出，勃恩斯維爾與鄰近的艾波谷市(Apple Valley)接獲民眾通報凱勒爾湖遭到巨無霸金魚入侵之後，派出專家團隊前往探勘，隨行還有專門處理寵物魚類的私人公司「鯉魚解答」(Carp Solutions)，但一行人抵達當地時，卻為金魚的巨大體積感到非常意外。

勃恩斯維爾市天然資源專家艾許丁(Caleb Ashling)說，平常在店裡看到的金魚都很小隻，「可是從湖裡撈出的金魚，大小卻幾乎跟足球一般，讓人不禁納悶到底是不是同一種動物」。

專家指出，小金魚看似無害寵物，放生到乾淨水源卻會變成侵略物種，迅速繁殖，數量壓過原本存在於當地生態環境裡的物種，原有的動物棲息地遭到破壞。相較於亞洲鯉魚(Asian carp)、斑馬貝(zebra mussels)，金魚侵略生態環境的影響雖然收到較少關注，但在全美及全球各地水源卻已成為日漸嚴重的問題。維吉尼亞州、華盛頓州以及澳洲、加拿大等政府，先前都已提出警告。

「鯉魚解答」負責人、明尼蘇達大學(University of Minnesota)水源入侵物種教授巴傑爾(Przemek Bajer)說，金魚入侵水域生態的問題，最近幾年不斷惡化，釀成問題的主因就是寵物魚類，以及寵物魚類被放生後繁衍的後代。

巴傑爾說，寵物魚類變成入侵物種越來越普遍，「想想全國各地有多少寵物魚被賣出，再想想有多少後來被放生。這就是問題的根源」。

金魚壽命可達25年，體重可達4磅，身長可超過一顆足球，並有著頑強存活力，能在惡劣環境底下生長，包括可以在已結冰的水面底下過冬。巴傑爾說，金魚有著非常堅韌的特質，幾乎可以稱霸任何生態系統。

金魚與鯉魚一樣，靠湖底沉積物維生，因此搗亂沉積物，水生植物根部被拔除，水源品質因此變糟，海藻因此滋生，進而讓其他動物的生存空間受到擠壓。

明尼蘇達州天然資源廳指出，金魚有辦法透過城市下水道系統進入池塘或湖，下游生態受到重大衝擊，金魚可以迅速繁殖、度過天候條件惡劣的冬天，靠沉積物維生並攪動沉積物，「把金魚放到州裡的公共水域，屬於違法行為」。

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