華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

明尼蘇達州 勃恩斯維爾(Burnsville)官員上日前在推特 分享照片,呼籲民眾不要把寵物金魚帶到池塘或湖裡放生,因為凱勒爾湖(Keller Lake)出現被放生後體積異常變大的巨無霸金魚,嚴重影響水質及湖中生態。

勃恩斯維爾市政府(City of Burnsville)推特帳號9日分享照片顯示,金魚體積比成年人手長還大,直徑幾乎等同一顆足球 。推文寫道:「請不要把寵物金魚放生到池塘或湖中!他們越長越大,超乎你的想像,牠們搗亂湖底沉積物,導致水質變差,還讓水生植物連根拔起。凱勒爾湖最近出現這種巨無霸金魚魚群。」

Please don't release your pet goldfish into ponds and lakes! They grow bigger than you think and contribute to poor water quality by mucking up the bottom sediments and uprooting plants.

Groups of these large goldfish were recently found in Keller Lake. pic.twitter.com/Zmya2Ql1E2