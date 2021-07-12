華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

明尼蘇達州凱勒爾湖(Keller Lake)出現被放生後體積異常變大的巨無霸金魚，嚴重影響水質及湖中生態。圖取自勃恩斯維爾市政府(City of Burnsville)推特帳號

明尼蘇達州 勃恩斯維爾(Burnsville)官員上日前在推特 分享照片，呼籲民眾不要把寵物金魚帶到池塘或湖裡放生，因為凱勒爾湖(Keller Lake)出現被放生後體積異常變大的巨無霸金魚，嚴重影響水質及湖中生態。

勃恩斯維爾市政府(City of Burnsville)推特帳號9日分享照片顯示，金魚體積比成年人手長還大，直徑幾乎等同一顆足球 。推文寫道：「請不要把寵物金魚放生到池塘或湖中！他們越長越大，超乎你的想像，牠們搗亂湖底沉積物，導致水質變差，還讓水生植物連根拔起。凱勒爾湖最近出現這種巨無霸金魚魚群。」

Please don't release your pet goldfish into ponds and lakes! They grow bigger than you think and contribute to poor water quality by mucking up the bottom sediments and uprooting plants.

Groups of these large goldfish were recently found in Keller Lake. pic.twitter.com/Zmya2Ql1E2 — City of Burnsville (@BurnsvilleMN) July 9, 2021

華盛頓郵報報導，當寵物金魚的飼主變心卻不願傷害金魚，常常帶到池塘、湖泊或其他水路放生，但專家指出，人類如此行為雖然出於好意，結果卻可能帶來潛在傷害。

報導指出，勃恩斯維爾與鄰近的艾波谷市(Apple Valley)接獲民眾通報凱勒爾湖遭到巨無霸金魚入侵之後，派出專家團隊前往探勘，隨行還有專門處理寵物魚類的私人公司「鯉魚解答」(Carp Solutions)，但一行人抵達當地時，卻為金魚的巨大體積感到非常意外。

勃恩斯維爾市天然資源專家艾許丁(Caleb Ashling)說，平常在店裡看到的金魚都很小隻，「可是從湖裡撈出的金魚，大小卻幾乎跟足球一般，讓人不禁納悶到底是不是同一種動物」。

專家指出，小金魚看似無害寵物，放生到乾淨水源卻會變成侵略物種，迅速繁殖，數量壓過原本存在於當地生態環境裡的物種，原有的動物棲息地遭到破壞。相較於亞洲鯉魚(Asian carp)、斑馬貝(zebra mussels)，金魚侵略生態環境的影響雖然收到較少關注，但在全美及全球各地水源卻已成為日漸嚴重的問題。維吉尼亞州、華盛頓州以及澳洲、加拿大等政府，先前都已提出警告。

「鯉魚解答」負責人、明尼蘇達大學(University of Minnesota)水源入侵物種教授巴傑爾(Przemek Bajer)說，金魚入侵水域生態的問題，最近幾年不斷惡化，釀成問題的主因就是寵物魚類，以及寵物魚類被放生後繁衍的後代。

巴傑爾說，寵物魚類變成入侵物種越來越普遍，「想想全國各地有多少寵物魚被賣出，再想想有多少後來被放生。這就是問題的根源」。

金魚壽命可達25年，體重可達4磅，身長可超過一顆足球，並有著頑強存活力，能在惡劣環境底下生長，包括可以在已結冰的水面底下過冬。巴傑爾說，金魚有著非常堅韌的特質，幾乎可以稱霸任何生態系統。

金魚與鯉魚一樣，靠湖底沉積物維生，因此搗亂沉積物，水生植物根部被拔除，水源品質因此變糟，海藻因此滋生，進而讓其他動物的生存空間受到擠壓。

明尼蘇達州天然資源廳指出，金魚有辦法透過城市下水道系統進入池塘或湖，下游生態受到重大衝擊，金魚可以迅速繁殖、度過天候條件惡劣的冬天，靠沉積物維生並攪動沉積物，「把金魚放到州裡的公共水域，屬於違法行為」。