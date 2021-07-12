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南海仲裁5周年 布林肯籲中國停止挑釁行為

中央社／華盛頓11日專電
美國國務卿布林肯。(Getty Images)
美國國務卿布林肯。(Getty Images)

在海牙常設仲裁法院對南海主權爭議作出仲裁5週年之際，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）呼籲中國遵守國際法，停止挑釁行為，尊重不論大小、所有國家權利。

布林肯今天發出聲明表示，海洋自由是所有國家的長遠利益，對全球和平與繁榮至關重要。

他表示，國際社會長期以來受益於以規則為基礎的海洋秩序，體現於「聯合國海洋公約」（United Nations Convention on the Law of the Sea）的國際法，為海洋所有活動制定法律框架。這套國際法構成國家、區域與全球在海事領域的行動與合作，對確保全球商業自由流通至為重要。

布林肯指出，南海是以規則為基礎的海上秩序所受到的最大威脅，中國持續脅迫與恐嚇東南亞國家，威脅這條重要的全球通道的航行自由。

聲明指出，1982年海洋法公約成立的仲裁法院於5年前做出無異議且長遠的裁決，堅定拒絕中國對南海的廣泛海洋主張，認為沒有國際法依據。仲裁法院指出，法院認定屬於菲律賓專屬經濟區與大陸棚，中國沒有合法主張。依據海洋法公約，中國與菲律賓有遵循這項裁決的法律義務。

聲明重申美國在2020年7月13日關於南海海域主張，並重申菲律賓武裝部隊、公共船隻或飛機在南海遭到武裝攻擊，美方將援引1951年美菲共同防禦條約（U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty）第4條的共同防禦承諾。

布林肯呼籲中國遵守國際法義務，停止挑釁行為，並採取步驟向國際社會保證，會遵循基於規則的海洋秩序，尊重不論大小、所有國家權利。

海牙常設仲裁法院於2016年7月12日公布南海裁決，指中國「對南海水域資源無歷史性權利」，並表示「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，中國侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。

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