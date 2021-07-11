變種病毒已成氣候 FDA前局長籲加快授權補強針

FDA前局長高特里布。(美聯社)

前聯邦食品暨藥物管理局(FDA)局長高特里布(Scott Gottlieb)11日在媒體上公開向新冠疫苗研發商輝瑞 (Pfizer)呼籲，隨著Delta變種病毒 株在全美國快速傳染，應加快執行補強針授權的聯邦審核程序。

繼輝瑞和BioNtech三天前宣布展開補強針研發計畫，高特里布11日在接受哥倫比亞廣播公司(CBS News)節目「面對國家」(Face the Nation)訪問時指出：「我們所說的是至少需要幾個月程序的研發，甚至可能更久，所以我認為現在開始是個慎重的決定。」

不過高特里布強調，由於目前年輕人接種疫苗後保護力仍足夠，因此補強針是針對那些在今年1月或是去年12底前後，「最早接種疫苗後七、八個月的特定人口，而並非所有人」。

●輝瑞CEO：未來恐需每年接種

Delta變種病毒株正逐漸成為國內主要新冠病毒感染源，而輝瑞與BioNTech計畫讓人們在完成第二劑疫苗接種後半年，接種補強針；這是因為數據顯示，疫苗接種半年後免疫力會開始減弱。

輝瑞與BioNTech都強調，科學試驗結果顯示，補強針產生的中和抗體量比兩劑疫苗還多出十倍；輝瑞執行長博拉(Albert Bourla)過去也不斷表示，未來新冠疫苗會像流感疫苗 一樣，需每年固定接種。

自莫德納(Moderna)相繼展開第三劑疫苗試驗後，該公司執行長班塞爾(Stephane Bancel)在5月時也呼應博拉的說法：「我們認為病毒不會消失，所以補強針是需要的。」

據聯邦疾病防治中心(CDC)6日晚間公布的數據，Delta變種病毒株，別名B.1.617.2在美國占新增確診感染的比率已經達到51.7%，而在疫苗接種率低的地區感染情況尤為嚴重。

因此許多公衛官員認為，現階段擴大疫苗接種率才是抵禦疫情的關鍵，范德堡大學醫學中心(Vanderbilt University Medical Center)教授沙夫納(William Schaffner)就說：「我不認為我們現在就需要補強針」；CDC官員也建議，已接種兩劑疫苗的人還不需要補強針。