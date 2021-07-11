我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海地醫師遭逮 疑想篡位 主謀暗殺總統

太空漂浮5分鐘 布蘭森：獻給下一代夢想家

年輕人接種率低、社交活動多 專家憂疫情恐再起

編譯潘勛／綜合11日電
加州洛杉磯郡的東洛杉磯區是全加州接種率偏低地區，尤其是青年接種率更低，Delta變種病毒確診案例也在此地增加中，拉起警鐘。圖為東洛杉磯區民眾9日接受輝瑞疫苗注射。(Getty Images)
加州洛杉磯郡的東洛杉磯區是全加州接種率偏低地區，尤其是青年接種率更低，Delta變種病毒確診案例也在此地增加中，拉起警鐘。圖為東洛杉磯區民眾9日接受輝瑞疫苗注射。(Getty Images)

由於18到29歲年輕人愛外出活動與人交際，認為自己年輕不易感染，所以不急著接種新冠疫苗，國家遲遲無法達到七成成年人接種疫苗、達成群體免疫的門檻值；專家呼籲年輕人要改變觀念，認為接種疫苗不僅與己身有關，更會影響周遭的人，尤其新冠病毒出現Delta等變種之後，更該趕緊接種。

有線電視新聞網(CNN)11日報導，在一些疫苗接種率很低的州，愈來愈多年輕人因為感染新冠Delta變種，出現重症，必須住院治療。密蘇里州衛生廳便估計，目前在州內傳染的新冠病毒，逾七成是Delta變種。

聯邦疾病防治中心(CDC)11日指出，全民完全接種疫苗者為48%，但有資格接種的12歲或更年長民眾當中，還有三分之一連一劑疫苗都還沒接種。

密蘇里州春田市慈愛醫院(Mercy Hospital)的統計顯示，約91%住進加護病房的新冠病人要靠呼吸器維生，而且都是年輕人，年紀在20到40多歲。

阿肯色州民完全接種者約35%，州方衛生官員表示，近來新確診案例已超過每日1000例，疫情有死灰復燃之勢，有免疫障礙的州民更出現突破式感染。州方傳染病學家拜爾斯(Paul Byers)指出，新增案例及病重住院者，主要都是未接種疫苗者所致。

布朗大學公衛學院院長賈哈(Ashish Jha)指出，目前問題出在年輕人愛外出遊玩，從事社交活動，比起75歲長者，與人互動的機率更大，假如沒接種疫苗，就可能傳染病毒。

CDC 6月報告指出，18到29歲這個年齡層至少接種一劑疫苗者約38%，為各年齡層最低；老年人口接種率最高，有80%。

公衛專家指出，年輕人出現新冠重症的風險較低，但要是不接種疫苗或不採防範措施，很可能在感染而不知情下，把病毒傳染給別人；醫學家也警告年輕人，感染病毒有長期影響之虞，比如呼吸急促、疲憊及認知力出問題。

疫苗 密蘇里州 聯邦疾病防治中心

上一則

MLB明星賽前附近飯店查獲大批武器 FBI：應與恐襲無關

下一則

變種病毒已成氣候 FDA前局長籲加快授權補強針

延伸閱讀

Delta變種已占全美逾50%病例 戰勝它須全民打疫苗

Delta變種已占全美逾50%病例 戰勝它須全民打疫苗
古巴國產新冠疫苗獲緊急使用授權 拉美第一支

古巴國產新冠疫苗獲緊急使用授權 拉美第一支
新華社批民進黨勉強同意台積電、鴻海洽購疫苗案

新華社批民進黨勉強同意台積電、鴻海洽購疫苗案
影／打疫苗變磁鐵？鐵湯匙吸手臂影片瘋傳 美CDC、媒體闢謠

影／打疫苗變磁鐵？鐵湯匙吸手臂影片瘋傳 美CDC、媒體闢謠

熱門新聞

脫衣舞孃晚上10點抵達俱樂部後台等待上班。圖／取自tiktok@accordingtoheather

脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺

2021-07-05 12:01
愛達荷州僅1500人的小鎮「太陽谷」，本周將舉辦一年一度的億萬富豪聚會活動，當地的機場停滿各式私人飛機。(Getty Images)

愛達荷小鎮來了一堆億萬富豪 巴菲特、比爾蓋茲碰頭

2021-07-06 23:42
白宮8日承認Delta變種病毒傳播範圍超過聯邦政府預期；公衛專家警告，若單日確診數持續攀升，更多州可能在秋季恢復室內口罩令與其他防疫措施。圖為紐約街頭人流如織。(Getty Images)

Delta傳播超乎預期 白宮驚 專家：秋天恐恢復口罩令

2021-07-08 22:30
在全球最大請願網站Change.org上，希望美國政府發放2000美元紓困金的連署人數已突破250萬大關。(美聯社)

250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？

2021-07-08 13:47
芝加哥一家超市內，顧客在選購水果。(Getty Images)

食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

2021-07-07 09:41
芝加哥警方4日在一處槍擊案現場調查。(美聯社)

血腥國慶日周末…全美逾400起槍擊案、150死

2021-07-05 20:37

超人氣

更多 >
Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例
傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了
維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力
海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣

海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣
歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭

歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭