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海運延誤、運費漲 中小企業搶艙難 拜登行政令恐不管用

編譯季晶晶／綜合報導
美國洛杉磯港。(路透)
美國洛杉磯港。(路透)

華爾街日報報導，美國各地中小企業交付海運的貨物，提貨遭遇漫長的等待和昂貴的成本，有礙他們苦熬一年後能自經濟復甦受惠。

隨著沃爾瑪和亞馬遜公司急於補貨，以滿足美國消費者不斷增長的需求，規模較小的競爭者爭奪來自亞洲的日益減少的貨運空間。想要立即發貨的人通常必須支付大約三倍於現行運費的費用。

海運延誤和運費高漲是美國企業面臨的眾多挑戰之一，另外還有產品成本上升和可用勞動力短缺的問題。中小企業受到嚴重影響，因為他們的資源較少，難以自行吸收價格上漲，也少有籌碼在協商時爭取較低運費，或將較高成本轉嫁給顧客。

預估情況短期內不會好轉。貨櫃運輸業者說，零售商6月已開始為年終購物季商品預訂貨艙，比傳統航運旺季早了3個月。

丹麥航運巨擘馬士基（A.P. Moller-Maersk）說，「根本沒看到需求下降，每個人都在關注旺季」。

根據Freightos波羅的海指數，一個貨櫃從中國大陸運往加州，目前均價為6,043美元，今年年初以來已上漲43%，較2020年初上漲344%。一個貨櫃由亞洲運到歐洲的價格為13,073美元，比年初上漲130%。

美國的小型進口商說，為了讓貨物上船，他們付出的代價更高。

專賣旅行包和配飾的紐約公司Hudson + Bleecker老闆Eram Siddiqui說：「找船是一大挑戰。疫情爆發前，貨櫃要價3500至4500美元，等待海運的時間是10天，現在找的貨櫃要1萬7000美元，9月才啟航。」

航運高管表示，運費高漲是供應鏈多個環節中斷的結果，引發港口和內陸分銷網出現延誤。

航運研究組織Sea-Intelligence本月發布的一份報告顯示，在2021年的前五個月，就有有約700艘船舶延遲逾一周才抵達美西港口，而2012年至2020年的總數為1500艘。

Specialized Bicycle Components貿易部門執行副總裁Bob Margevicius說：「要讓我們的自行車進來真是太難了，運輸成本變3倍，交貨時間要兩倍。隨旺季提前開始，我們的供應鏈在今年餘下時間會很艱苦。」

該公司現在要從中國大陸進口一個貨櫃，須付1萬到2萬美元，正把部分新增成本轉嫁給零售商。

美國總統拜登上周五簽署行政命令，要求聯邦海事委員會打擊扼殺競爭、定價激漲的海運整合模式。聯邦政府表示，大型航運公司之間的合併使他們能夠收取不合理的費用。

但聯邦海事委員會主席Dan Maffei表示，其權力有限，沒有證據表明存在違規行為，國會可能應該考慮賦予它更大的監管權力。

德國貨輪營運商Hapag-Lloyd的發言人Nils Haupt表示，瓶頸是因為倉庫、碼頭和配送中心空間不夠造成的。他說，「船商正盡最大努力應對，花數百萬美元增加運能」。

對每年進口7個貨櫃的Siddiqui說，當務之急是再找到五個貨櫃，達成她最近賣貨給美國精品百貨連鎖店的交易。她說：「我們需要十幾個貨櫃以便跟上出貨，但除非付出會破產的運費，否則拿不到。隨著旅遊開放，需求變得很巨大，我們卻無法交貨。」運輸成本占她公司營收比由疫情前的15%到20%，升高到30%到35%。

美國 疫情 供應鏈

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圖輯╱發燙的美西...熱浪烘烤 野火狂燒

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