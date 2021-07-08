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賀錦麗22歲繼女 為法名牌「巴黎世家」走秀

編譯林梅婕／綜合8日電
副總統賀錦麗年僅22歲的繼女艾拉·伊姆霍夫(如圖)7日現身巴黎時裝周，為法國知名時尚品牌「巴黎世家」(Balenciaga)走上伸展台。(YouTube截圖)
副總統賀錦麗年僅22歲的繼女艾拉·伊姆霍夫(如圖)7日現身巴黎時裝周，為法國知名時尚品牌「巴黎世家」(Balenciaga)走上伸展台。(YouTube截圖)

副總統賀錦麗(Kamala Harris)年僅22歲的繼女艾拉·伊姆霍夫(Ella Emhoff)7日現身巴黎時裝周(Paris Fashion Week)，為法國知名時尚品牌「巴黎世家」(Balenciaga)走秀。

艾拉在今年初也在紐約時裝周上大放異采，近日更為巴黎世家最新秋冬系列走上伸展台，她身穿一席黑色套裝搭配明顯過大尺碼的披肩和黑色的尖頭靴，將頭髮整齊地盤成圓滑的髮髻，再配上她的招牌圓框眼鏡。

艾拉也在社群平台Instagram上寫下：「我真心覺得很棒」，結尾還加上感動到心裂的表情符號，由衷感謝巴黎世家的邀約。

艾拉是賀錦麗的丈夫任德龍(Douglas Emhoff)與前妻克絲丁·麥克金(Kerstin Mackin)的女兒，她和26歲的哥哥柯爾·伊姆霍夫(Cole Emhoff)分別以傳奇爵士樂手艾拉·費茲傑洛(Ella Fitzgerald)和柯爾·波特(Cole Porter)的名字命名。

今年1月艾拉身穿一套Miu Miu大衣出席繼母賀錦麗的就職典禮，她的造型在網路上立刻吸引關注，短短幾天就與模特兒經紀公司IMG簽約；今年2月的紐約時裝周，艾拉為時裝品牌Proenza Schouler走秀，之後又登上歐洲流行雜誌Dust的封面，成功開創模特兒生涯。

今年2月也是艾拉首次登上伸展台，由於她在就職典禮上身穿大衣的獨特風格令人印象深刻，也被Proenza Schouler的設計師相中，在紐約時裝周為她搭配三種不同造型的外套。

艾拉不僅是紐約帕森設計學院(Parsons School of Design)的學生，同時也是針織服飾設計師；她在Dust雜誌封面照上所穿印有泰迪熊的拼色針織毛衣，正是艾拉自己設計的作品。

今年5月艾拉順利畢業，她在社群平台上寫道：「對每個跟我說恭喜的人，還有我的家人和朋友，我愛你們，也非常感謝你們。我也想對所有經歷這段特別的日子、同樣成功畢業的學生們說：恭喜，我們做到了。」

紐約 賀錦麗 社群

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