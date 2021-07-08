我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？

槍手朝公寓社區肆意掃射 結果被鄰居持棍棒敲昏制伏　

250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？

編譯黃嘉洵／綜合外電
在全球最大請願網站Change.org上，希望美國政府發放2000美元紓困金的連署人數已突破250萬大關。(美聯社)
在全球最大請願網站Change.org上，希望美國政府發放2000美元紓困金的連署人數已突破250萬大關。(美聯社)

根據全球最大請願網站Change.org，希望美國政府每月發放2000美元紓困金的連署人數已突破250萬大關。不過儘管民眾企盼政府端出更多刺激措施，第四輪紓困案迄今仍懸而未決。

Change.org在去年發起的連署顯示，贊成向每名成年人發放2000美元紓困金，及向每名孩童發放1000美元紓困金的請願活動，迄今獲得250萬人連署支持。

這項連署持續吸引支持者，日前出現的留言包括「家庭仍在苦撐」、「我們不論如何都理應生存下去」。在新冠肺炎疫情爆發期間，透過政府支持基本收入的想法，逐漸獲得重視。

當時一名參議員提議在疫情危機期間，每月向每人發放2000美元，每戶家庭最高可獲得1萬美元；這項提案在2020年5月提出時，獲得當時的參議員、現任副總統賀錦麗等人的支持。此外，美國部分城市正試行保障收入計畫。

儘管當前沒有跡象顯示國會將推出第四輪紓困金，不過直接向家庭撥款，特別是預計本月推出的每月兒童稅收抵免，令部分人士將聯邦最新的紓困案稱作是全民基本所得（UBI）的實驗；一些家庭總共可獲得逾1萬4000美元。不過，其中部分條款能否延長或是永久施行，仍有待觀察。

紓困金 美國 疫情

上一則

槍手朝公寓社區肆意掃射 結果被鄰居持棍棒敲昏制伏　

延伸閱讀

「第2先生」任德龍形象親民 民主黨低調吸票機

「第2先生」任德龍形象親民 民主黨低調吸票機
賀錦麗幕僚長引爆「辦公室內訌」 白宮介入調停

賀錦麗幕僚長引爆「辦公室內訌」 白宮介入調停
賀錦麗首訪邊境 返洛過夜批川普

賀錦麗首訪邊境 返洛過夜批川普
朝野批評下 賀錦麗訪美墨邊境 強調來過很多次

朝野批評下 賀錦麗訪美墨邊境 強調來過很多次

熱門新聞

華裔女童在劫車案中一同被帶走，所幸最終被尋回。(市警提供)

紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人

2021-07-02 23:08
邁阿密尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌現場，救援人員2日繼續進行緊張的搜救，確認死亡的人數已上升到20人。(Getty Images)

邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

2021-07-03 04:45
脫衣舞孃晚上10點抵達俱樂部後台等待上班。圖／取自tiktok@accordingtoheather

脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺

2021-07-05 12:01
愛達荷州僅1500人的小鎮「太陽谷」，本周將舉辦一年一度的億萬富豪聚會活動，當地的機場停滿各式私人飛機。(Getty Images)

愛達荷小鎮來了一堆億萬富豪 巴菲特、比爾蓋茲碰頭

2021-07-06 23:42
芝加哥一家超市內，顧客在選購水果。(Getty Images)

食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

2021-07-07 09:41
芝加哥警方4日在一處槍擊案現場調查。(美聯社)

血腥國慶日周末…全美逾400起槍擊案、150死

2021-07-05 20:37

精彩推薦

超人氣

更多 >
坎城影展蹭紅毯 女子「一抬手裡面沒穿」放送胸前兩點

坎城影展蹭紅毯 女子「一抬手裡面沒穿」放送胸前兩點
影／美警察攔截違規駕駛 為何要用手碰後行李箱？

影／美警察攔截違規駕駛 為何要用手碰後行李箱？
海地總統遇刺亡 殺手裝扮成美幹員 第一夫人送美治療

海地總統遇刺亡 殺手裝扮成美幹員 第一夫人送美治療
搭機遇後方乘客「光腳入侵扶手」他機智回應博好評

搭機遇後方乘客「光腳入侵扶手」他機智回應博好評
波士頓30高中生轉機拒戴口罩 爆衝突 航班延1晚

波士頓30高中生轉機拒戴口罩 爆衝突 航班延1晚