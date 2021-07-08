250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？

在全球最大請願網站Change.org上，希望美國政府發放2000美元紓困金的連署人數已突破250萬大關。(美聯社)

根據全球最大請願網站Change.org，希望美國 政府每月發放2000美元紓困金 的連署人數已突破250萬大關。不過儘管民眾企盼政府端出更多刺激措施，第四輪紓困案迄今仍懸而未決。

Change.org在去年發起的連署顯示，贊成向每名成年人發放2000美元紓困金，及向每名孩童發放1000美元紓困金的請願活動，迄今獲得250萬人連署支持。

這項連署持續吸引支持者，日前出現的留言包括「家庭仍在苦撐」、「我們不論如何都理應生存下去」。在新冠肺炎疫情 爆發期間，透過政府支持基本收入的想法，逐漸獲得重視。

當時一名參議員提議在疫情危機期間，每月向每人發放2000美元，每戶家庭最高可獲得1萬美元；這項提案在2020年5月提出時，獲得當時的參議員、現任副總統賀錦麗等人的支持。此外，美國部分城市正試行保障收入計畫。

儘管當前沒有跡象顯示國會將推出第四輪紓困金，不過直接向家庭撥款，特別是預計本月推出的每月兒童稅收抵免，令部分人士將聯邦最新的紓困案稱作是全民基本所得（UBI）的實驗；一些家庭總共可獲得逾1萬4000美元。不過，其中部分條款能否延長或是永久施行，仍有待觀察。