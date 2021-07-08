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槍手朝公寓社區肆意掃射 結果被鄰居持棍棒敲昏制伏　

槍手朝公寓社區肆意掃射 結果被鄰居持棍棒敲昏制伏　

記者顏伶如／綜合報導
俄勒岡州32歲男子史托拉茲克在社區持AR-15來福槍掃射，被一名鄰居持棍棒從背後敲昏。(蒙特諾瑪郡警長辦公室)
俄勒岡州32歲男子史托拉茲克在社區持AR-15來福槍掃射，被一名鄰居持棍棒從背後敲昏。(蒙特諾瑪郡警長辦公室)

俄勒岡州波特蘭警方表示，一名男子日前在公寓社區持AR-15來福槍掃射，發射將近30發子彈之際，被一名鄰居持棍棒從背後敲昏，緊接著其他民眾上前聯手制伏，直到員警獲報趕抵現場，所幸整起事件無人傷亡。開槍男子面臨蓄意謀殺、危害他人安全、非法使用武器等7項重罪與10項輕罪罪名起訴。

根據波特蘭警察局犯罪案件紀錄，32歲男子史托拉茲克(Luke Stolarzyk)今年6月29日凌晨1時左右，在史蒂芬溪口公寓(Stephens Creek Crossing Apartments)社區開槍到處掃射，發射將近30發子彈。

根據警方調查，公寓住戶狄克森(John Dickson)被吵架聲吵醒而出外查看，發現史托拉茲克拿著手槍與雷射筆，但史托拉茲克轉身離開後不久，旋即改帶AR-15來福槍重回現場，朝著一排排公寓開槍掃射。

狄克森持棍棒從史托拉茲克背後接近，揮棒毆打之際差點中槍，所幸史托拉茲克被打之後昏迷倒地，其他民眾跑上前來幫忙制伏。

警方指出，當晚接獲多通報案電話，員警抵達時發現槍手被打得鼻青臉腫，制伏在地不得動彈，身邊被許多民眾包圍。警方在現場找到29個彈殼及AR-15來福槍。

警方表示，社區住戶一切平安，無人傷亡，整起事件唯一傷者就是史托拉茲克，被員警送醫治療，5日才被押入俄勒岡州蒙特諾瑪郡(Multnomah County)郡立監獄。

法院紀錄顯示，史托拉茲克與另一名鄰居之間因為養狗以及噪音爆發糾紛，史托拉茲克開槍洩恨。

蒙特諾瑪郡警長辦公室公布的嫌犯建檔照片顯示，史托拉茲克眼部充血，面部瘀傷。

波特 俄勒岡州 警察

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