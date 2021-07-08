我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

衛星圖顯示新疆沙漠出現神秘機場 疑「中國版51區」

疫情籠罩東奧 東京比賽場館全舉行閉門賽

揭露川普團隊可疑金流吹哨者 失去房子還要坐牢半年

記者顏伶如／綜合報導
娜塔莉‧愛德華茲6月步出紐約聯邦區域法院。(路透)
娜塔莉‧愛德華茲6月步出紐約聯邦區域法院。(路透)

華盛頓郵報報導，與其他挺身而出揭穿不法情事的吹哨者(whistleblower)相比，前任財政部金融犯罪執法系統(Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN)資深顧問娜塔莉‧愛德華茲(Natalie Mayflower Sours Edwards)彷彿遭到遺忘。愛德華茲2017年提供資料給媒體，讓川普競選團隊前總幹事馬納福(Paul Manafort)13筆可疑海外公司匯款金流曝光，被判刑六個月之後今年8月即將入獄，工作、房子、車子如今通通沒了。

今年6月，在紐約南區美國聯邦區域法院法庭上，愛德華茲對即將宣判刑期的法官伍德(Gregory Woods)說道，出身美洲印地安亞爾岡京(Algonquian)家族，自己充滿美洲原住民女性族長不屈不撓的個性特質，在財政部任職期間目睹腐敗情事，透過部內管道投訴卻無下文，只好透過媒體報導公布真相。

43歲的她在法庭上說：「我不能漫無目的站在一旁，那樣將違反我的公職人員誓詞，構成聯邦犯罪。」將近三年來，愛德華茲一直處於監外看管(supervised release)。

愛德華茲獲判在聯邦法院坐牢六個月之後，連同家人與當初撰寫揭密報導的新聞網站BuzzFeed記者李波德(Jason Leopold)共進午餐。

報導指出，愛德華茲堪稱這個世代最重要的吹哨者之一，但卻很少人記得她的名字。愛德華茲8月將向聯邦監獄管理局(Federal Bureau of Prisons)報到，開始服刑。到目前為止，並沒有任何好萊塢明星在推特為愛德華茲喊冤。

2017年10月29日，BuzzFeed網站刊登李波德透過愛德華茲提供資料而撰寫的獨家報導，內容指出馬納福有13筆可疑的海外公司匯款，金流累計超過300萬元。就在隔天，「通俄案」特別檢察官穆勒(Robert Mueller)便宣布，涉嫌為烏克蘭內挺俄勢力工作的馬納福，已遭到密謀洗錢、偽證等罪名起訴。

李波德後來又根據政府機密資料，陸續撰寫與俄羅斯有關的系列報導，愛德華茲2018年在位於維吉尼亞州里契蒙(Richmond)郊區的家裡遭到聯邦調查人員逮捕。愛德華茲向聯邦檢察官坦承提供資料給媒體，2020年初向法院認罪。

報導指出，愛德華茲認罪之後，受到疫情影響，刑期宣判遭到耽擱，這段期間由於律師費用開銷龐大，愛德華茲面臨經濟壓力，原本在財政部的工作已經沒了。她的丈夫則向里契蒙警察局申請退休，夫妻兩人失去原本擁有的房子、車子以及醫療保險，女兒原本飼養的一隻馬也被迫放棄。

愛德華茲的小姑在書面聲明中對法官指出：「我們眼睜睜看著一個家庭的生活在14個月裡被摧毀，只因為把真相公諸於世。」

財政部 檢察官 維吉尼亞州

上一則

加州婦人赴蒙大拿州露營 遭灰熊從帳篷拖出咬死

延伸閱讀

川普稱國會暴亂是「不幸事件」 為支持者抱屈

川普稱國會暴亂是「不幸事件」 為支持者抱屈
川普新州高球俱樂部 5月向特勤局人員收住宿費逾萬元

川普新州高球俱樂部 5月向特勤局人員收住宿費逾萬元
共和黨人想挑戰2024…不敢大聲說就怕觸怒川普

共和黨人想挑戰2024…不敢大聲說就怕觸怒川普
不甘社群帳號被封殺 川普怒告臉書、推特、谷歌

不甘社群帳號被封殺 川普怒告臉書、推特、谷歌

熱門新聞

華裔女童在劫車案中一同被帶走，所幸最終被尋回。(市警提供)

紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人

2021-07-02 23:08
邁阿密尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌現場，救援人員2日繼續進行緊張的搜救，確認死亡的人數已上升到20人。(Getty Images)

邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

2021-07-03 04:45
脫衣舞孃晚上10點抵達俱樂部後台等待上班。圖／取自tiktok@accordingtoheather

脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺

2021-07-05 12:01
愛達荷州僅1500人的小鎮「太陽谷」，本周將舉辦一年一度的億萬富豪聚會活動，當地的機場停滿各式私人飛機。(Getty Images)

愛達荷小鎮來了一堆億萬富豪 巴菲特、比爾蓋茲碰頭

2021-07-06 23:42
芝加哥一家超市內，顧客在選購水果。(Getty Images)

食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

2021-07-07 09:41
芝加哥警方4日在一處槍擊案現場調查。(美聯社)

血腥國慶日周末…全美逾400起槍擊案、150死

2021-07-05 20:37

精彩推薦

超人氣

更多 >
坎城影展蹭紅毯 女子「一抬手裡面沒穿」放送胸前兩點

坎城影展蹭紅毯 女子「一抬手裡面沒穿」放送胸前兩點
影／美警察攔截違規駕駛 為何要用手碰後行李箱？

影／美警察攔截違規駕駛 為何要用手碰後行李箱？
海地總統遇刺亡 殺手裝扮成美幹員 第一夫人送美治療

海地總統遇刺亡 殺手裝扮成美幹員 第一夫人送美治療
波士頓30高中生轉機拒戴口罩 爆衝突 航班延1晚

波士頓30高中生轉機拒戴口罩 爆衝突 航班延1晚
搭機遇後方乘客「光腳入侵扶手」他機智回應博好評

搭機遇後方乘客「光腳入侵扶手」他機智回應博好評