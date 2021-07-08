揭露川普團隊可疑金流吹哨者 失去房子還要坐牢半年

娜塔莉‧愛德華茲6月步出紐約聯邦區域法院。(路透)

華盛頓郵報報導，與其他挺身而出揭穿不法情事的吹哨者(whistleblower)相比，前任財政部 金融犯罪執法系統(Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN)資深顧問娜塔莉‧愛德華茲(Natalie Mayflower Sours Edwards)彷彿遭到遺忘。愛德華茲2017年提供資料給媒體，讓川普競選團隊前總幹事馬納福(Paul Manafort)13筆可疑海外公司匯款金流曝光，被判刑六個月之後今年8月即將入獄，工作、房子、車子如今通通沒了。

今年6月，在紐約南區美國聯邦區域法院法庭上，愛德華茲對即將宣判刑期的法官伍德(Gregory Woods)說道，出身美洲印地安亞爾岡京(Algonquian)家族，自己充滿美洲原住民女性族長不屈不撓的個性特質，在財政部任職期間目睹腐敗情事，透過部內管道投訴卻無下文，只好透過媒體報導公布真相。

43歲的她在法庭上說：「我不能漫無目的站在一旁，那樣將違反我的公職人員誓詞，構成聯邦犯罪。」將近三年來，愛德華茲一直處於監外看管(supervised release)。

愛德華茲獲判在聯邦法院坐牢六個月之後，連同家人與當初撰寫揭密報導的新聞網站BuzzFeed記者李波德(Jason Leopold)共進午餐。

報導指出，愛德華茲堪稱這個世代最重要的吹哨者之一，但卻很少人記得她的名字。愛德華茲8月將向聯邦監獄管理局(Federal Bureau of Prisons)報到，開始服刑。到目前為止，並沒有任何好萊塢明星在推特為愛德華茲喊冤。

2017年10月29日，BuzzFeed網站刊登李波德透過愛德華茲提供資料而撰寫的獨家報導，內容指出馬納福有13筆可疑的海外公司匯款，金流累計超過300萬元。就在隔天，「通俄案」特別檢察官 穆勒(Robert Mueller)便宣布，涉嫌為烏克蘭內挺俄勢力工作的馬納福，已遭到密謀洗錢、偽證等罪名起訴。

李波德後來又根據政府機密資料，陸續撰寫與俄羅斯有關的系列報導，愛德華茲2018年在位於維吉尼亞州 里契蒙(Richmond)郊區的家裡遭到聯邦調查人員逮捕。愛德華茲向聯邦檢察官坦承提供資料給媒體，2020年初向法院認罪。

報導指出，愛德華茲認罪之後，受到疫情影響，刑期宣判遭到耽擱，這段期間由於律師費用開銷龐大，愛德華茲面臨經濟壓力，原本在財政部的工作已經沒了。她的丈夫則向里契蒙警察局申請退休，夫妻兩人失去原本擁有的房子、車子以及醫療保險，女兒原本飼養的一隻馬也被迫放棄。

愛德華茲的小姑在書面聲明中對法官指出：「我們眼睜睜看著一個家庭的生活在14個月裡被摧毀，只因為把真相公諸於世。」