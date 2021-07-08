加州婦人赴蒙大拿州露營 遭灰熊從帳篷拖出咬死

蒙大拿州的灰熊。示意圖，非文中灰熊。(美聯社)

蒙大拿州 魚類野生動物及公園管理廳(Montana Department of Fish, Wildlife and Parks)證實，一名來自加州 的婦人在蒙州小鎮露營過夜，卻被一頭北美灰熊(grizzly bear，又稱棕熊)從帳篷裡拖出後咬死，營地其他遊客聞聲趕來以驅熊噴霧(bear spray)將灰熊趕走。主管警方與主管野生動物保護的官員現正展開大規模搜尋，還出動直升機從空中查看，希望捕捉並獵殺灰熊。

蒙大拿州魚類野生動物及公園管理廳官員7日指出，來自加州加州溪口(Chico)、擔任註冊護士的65歲婦人莉亞‧羅根(Leah Davis Lokan)，長途腳踏車旅行途中落腳在蒙州西部小鎮奧瓦杜(Ovando)露營過夜，但6日清晨卻遇熊襲喪生。

官員指出，羅根與同行另外兩名腳踏車騎士在小鎮郵局附近紮營，這頭灰熊先前便曾在營區出沒，二度現身營區便發生意外。根據目擊者描述，灰熊約有400磅，6日清晨3時左右進入營區，將露營民眾吵醒。

與羅根同行的腳踏車騎士對警方表示，知道有熊在營區出沒時，眾人連忙把食物從帳篷裡清出，放到安全地點之後，才回到帳篷裡繼續睡覺。

官員指出，附近商家監視器拍攝畫面顯示，這頭灰熊清晨3時過後曾出現在距離郵局一條街之外的地點。根據警方初步調查，這頭灰熊當晚稍早曾潛入小鎮裡的雞舍，咬死大約七隻雞。

蒙州鮑威爾郡(Powell County)警長羅塞列斯(Gavin Roselles)指出，6日清晨4時15分左右接到兩名露營民眾打911電話報案指出，聽到鄰近帳篷有人遭到攻擊，前往查看時以驅熊噴霧把灰熊趕走。

蒙大拿州魚類野生動物及公園管理廳官員分處長艾諾德(Randy Arnold)說，這頭灰熊最可能被成功捕獲的地點，應該是在雞舍附近，將派員持續布置捕熊器。