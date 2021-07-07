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川普宣布將對臉書、推特提告 控遭社群封殺

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川普宣布將對臉書、推特提告 指控遭社群網站封殺

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普7日在新澤西州貝明斯特(Bedminister)召開記者會，宣布將對社群網站巨擘的臉書(Facebook)、推特(Twitter)提告，指控遭到不當封殺，言論自由受到侵犯。美聯社
前總統川普7日在新澤西州貝明斯特(Bedminister)召開記者會，宣布將對社群網站巨擘的臉書(Facebook)、推特(Twitter)提告，指控遭到不當封殺，言論自由受到侵犯。美聯社

前總統川普7日在記者會上宣布，將對社群網站巨擘的臉書(Facebook)、推特(Twitter)提告，指控遭到不當封殺，言論自由受到侵犯。他說，臉書創辦人兼執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)、推特執行長多爾西(Jack Dorsey)都將列在被告名單。川普指出，將要求法院對社群網站公司做出懲處。

川普在新澤西州貝明斯特(Bedminister)記者會上說，社群網站應該終止以黑暗手段封殺用戶的作為，「應該停止這種禁止發言的手段，停止黑名單及消滅、取消等措施」。

川普表示，帳號被社群網站公司關閉，等於是憲法第一修正案保障的言論自由遭到侵犯。他說，這起訴訟將是爭取言論自由的一場「重要戰鬥」。

國家廣播公司(NBC)報導，川普將以聯合訴訟(class action)形式對社群網站公司提告，而不是以個人名義單獨提告，向法院主張其他保守派人士同樣遭到社群網站公司不當對待。

今年1月6日發生國會暴動之後，原本擁有8800萬名追蹤粉絲的川普推特帳號，遭到永久關閉。川普的臉書帳號及YouTube也同樣被封鎖，但沒有遭到永久移除。川普原本在臉書擁有3500萬名追蹤粉絲，在YouTube擁有280萬名追蹤粉絲，在Instagram則有2400萬追蹤粉絲。

對於川普宣布將提告，臉書與推特都未發表評論。

今年1月間，多爾西在一連串推特發文中寫道，雖然外界批評網路世界本來就應該具有海納百川的特質，但封殺川普帳號是正確的決策。

社群網站 川普 臉書

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