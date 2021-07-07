我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護

食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

Goodwill收到民眾捐贈稀有經典電玩機 價值破萬

記者顏伶如／綜合報導

非營利慈善組織Goodwill位於德州的一家分店，員工日前處理民眾捐贈物品時，發現一個在市面上已極為稀少的雅達利(Atari)「空襲轟炸」(Air Raid)電玩遊戲機。Goodwill發言人表示，無法確認民眾把整箱物品捐出時，是否了解箱內物品的價值。這個遊戲機在Goodwill拍賣網佔ShopGoodwill.com以1元價格起標，總共獲得33次出價競標，最後以1萬多元成交。

福斯新聞網(Fox News)報導，Goodwill德州北中區(Goodwill North Central Texas)分店員工賈瑞茲(Alex Juarez)，日前處理民眾捐贈物品時，發現一個雅達利「空襲轟炸」電玩遊戲機，由於這款電玩有著特殊的T字淺藍色造型，賈瑞茲很快便認出。賈瑞茲的父親是電玩愛好者，Goodwill在賈瑞茲父親協助之下，確認收到的這個遊戲機價值不菲。

根據媒體報導，雅達利「空襲轟炸」電玩遊戲機在1982年問世，目前全世界大概只有13個。

Goodwill社區互動部副總監強生(Shay Dial Johnson)指出，這個雅達利「空襲轟炸」電玩遊戲機是跟其他電玩遊戲一起放在一個大箱子裡，被送到Goodwill電子用品接收站，至於捐出物品的民眾是否了解箱內物品的價值，則無法得知。

強生說，這個遊戲機是Goodwill電子用品接收站收過價值最高的捐贈物品之一。

這個遊戲機在Goodwill拍賣網佔ShopGoodwill.com以1元以標，7天之內共有33次出價競標，最後以1萬590.79元成交。

強生受訪時說，這筆拍賣所得可以讓一名身心障礙人士獲得一年的每日復健照護，或者為20名無家可歸的街友提供就業服務以及社區服務，或者協助10名失學青少年取得高中同等學歷證書(GED)並找到工作。

拍賣 德州 就業

上一則

FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護

延伸閱讀

航空股恐看空 西南航空獨佳

航空股恐看空 西南航空獨佳
英國19日解封免戴口罩 專家憂心變「變種病毒工廠」

英國19日解封免戴口罩 專家憂心變「變種病毒工廠」
強生稱自己當上英國首相「很可笑」？前心腹曝他愛撒謊

強生稱自己當上英國首相「很可笑」？前心腹曝他愛撒謊
接種高達六成 英國冒險宣布兩周後如期解封

接種高達六成 英國冒險宣布兩周後如期解封

熱門新聞

華裔女童在劫車案中一同被帶走，所幸最終被尋回。(市警提供)

紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人

2021-07-02 23:08
邁阿密尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌現場，救援人員2日繼續進行緊張的搜救，確認死亡的人數已上升到20人。(Getty Images)

邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

2021-07-03 04:45
脫衣舞孃晚上10點抵達俱樂部後台等待上班。圖／取自tiktok@accordingtoheather

脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺

2021-07-05 12:01
芝加哥警方4日在一處槍擊案現場調查。(美聯社)

血腥國慶日周末…全美逾400起槍擊案、150死

2021-07-05 20:37
川普集團財務長魏塞爾柏格(Allen Weisselberg，後)30日遭曼哈頓大陪審團起訴。路透

川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首

2021-07-01 09:56
麻州警方處理「摩爾人崛起」事件時，封閉一段95號州際公路，讓行經當地的交通打結。(美聯社)

11武裝分子對峙麻州警 長周末第1天95州際公路嚴重堵塞

2021-07-03 20:41

精彩推薦

超人氣

更多 >
台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷
愛達荷小鎮來了一堆億萬富豪 巴菲特、比爾蓋茲碰頭

愛達荷小鎮來了一堆億萬富豪 巴菲特、比爾蓋茲碰頭
辣妹在家只穿內衣褲 鄰居寫紙條：小孩不想看妳的屁股

辣妹在家只穿內衣褲 鄰居寫紙條：小孩不想看妳的屁股
食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保
貝佐斯身價飆新高 因五角大廈取消微軟100億美元合約

貝佐斯身價飆新高 因五角大廈取消微軟100億美元合約