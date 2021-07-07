Goodwill收到民眾捐贈稀有經典電玩機 價值破萬

非營利慈善組織Goodwill位於德州 的一家分店，員工日前處理民眾捐贈物品時，發現一個在市面上已極為稀少的雅達利(Atari)「空襲轟炸」(Air Raid)電玩遊戲機。Goodwill發言人表示，無法確認民眾把整箱物品捐出時，是否了解箱內物品的價值。這個遊戲機在Goodwill拍賣 網佔ShopGoodwill.com以1元價格起標，總共獲得33次出價競標，最後以1萬多元成交。

福斯新聞網(Fox News)報導，Goodwill德州北中區(Goodwill North Central Texas)分店員工賈瑞茲(Alex Juarez)，日前處理民眾捐贈物品時，發現一個雅達利「空襲轟炸」電玩遊戲機，由於這款電玩有著特殊的T字淺藍色造型，賈瑞茲很快便認出。賈瑞茲的父親是電玩愛好者，Goodwill在賈瑞茲父親協助之下，確認收到的這個遊戲機價值不菲。

根據媒體報導，雅達利「空襲轟炸」電玩遊戲機在1982年問世，目前全世界大概只有13個。

Goodwill社區互動部副總監強生(Shay Dial Johnson)指出，這個雅達利「空襲轟炸」電玩遊戲機是跟其他電玩遊戲一起放在一個大箱子裡，被送到Goodwill電子用品接收站，至於捐出物品的民眾是否了解箱內物品的價值，則無法得知。

強生說，這個遊戲機是Goodwill電子用品接收站收過價值最高的捐贈物品之一。

這個遊戲機在Goodwill拍賣網佔ShopGoodwill.com以1元以標，7天之內共有33次出價競標，最後以1萬590.79元成交。

強生受訪時說，這筆拍賣所得可以讓一名身心障礙人士獲得一年的每日復健照護，或者為20名無家可歸的街友提供就業 服務以及社區服務，或者協助10名失學青少年取得高中同等學歷證書(GED)並找到工作。