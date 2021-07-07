FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護

圖為今年1月6日國會暴動。美聯社

華府特區美國 聯邦區域法院6日解密文件顯示，根據聯邦調查局(FBI)臥底探員調查，維吉尼亞州 27歲男子楊飛(Fi Duong，音譯)親口承認曾參加今年1月6日國會暴動，國會暴動發生之後的幾個月裡，楊飛則在以讀經班為掩護的叛亂組織裡，與其他成員討論監視國會大廈、發動脫離聯邦計畫，組織成員也打算測試自製汽油彈的爆炸威力。楊飛面臨破壞秩序、妨礙公務、擅闖禁區意圖干擾國會等多項聯邦罪名起訴。

起訴書寫道，一名聯邦調查局臥底探員耗時數月滲透楊飛判亂組織之後調查發現，楊飛坦承參加1月6日國會暴動時，是打扮成「反法西斯」(Antifa)成員模樣前往；國會暴動事件之後的幾個月裡，楊飛積極研發汽油彈(Molotov)，今年5月間曾對臥底探員描述如何透過自學及向「不便透露姓名」的消息人士查閱資料，成功製造汽油彈。

楊飛對臥底探員說，製造汽油彈仍是紙上談兵，「我還沒實際測試」。聯邦調查局臥底探員指出，楊飛對政治暴力有著高度興趣，準備發動「美國史上第二次內戰」。楊飛前往一處廢棄老舊監獄測試爆裂物時，陪伴前往的就是臥底探員。

楊飛使用的英文名還包括「猴子王」(Monkey King)與「吉姆」(Jim)。

拜登總統宣布提名查普曼(David Chipman)出任美國菸酒槍炮及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)局長之後，楊飛對臥底探員說，自己的住家可能變成「威果2.0」(Waco 2.0)，亦即1993年武裝邪教組織總部在德州威果市(Waco)爆炸事件的翻版。

法院紀錄顯示，楊飛1月13日對臥底探員說道，國會暴動時有進入國會大廈內部拍攝影片，「全身穿黑色，以便看起來像反法西斯成員」。他也說，全程都戴著日本能劇造型面具口罩 ，避免被檢警查出真實身份。

調查人員透過國會暴動當天的現場影片畫面對照，從同款口罩證明楊飛確實出現在國會大廈內部。

楊飛在與臥底探員聊天時，經常開玩笑說打算滲透進入「反法西斯」組織，卻不知道交談對象正是聯邦調查局的調查人員。

根據調查，楊飛以查經班為名義的組織，活動內容包括軍火使用以及其他軍事訓練，包括體能培訓、徒步搏鬥以及開車技術訓練。組織成員之間使用私人聊天室伺服器，確保隱密。

楊飛辯護律師莎賓娜‧薛洛夫(Sabrina Schroff)上周五在聽證會上對法院指出，聯邦調查局設下陷阱栽贓楊飛，毫無證據顯示楊飛除了研究土製炸彈之後，曾有任何犯罪行為。聯邦法院法官同意讓楊飛無保釋回。