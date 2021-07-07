食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

芝加哥一家超市內，顧客在選購水果。(Getty Images)

食物價格一路走高，美國 超市業者為求自保，開始囤積冷凍肉品、糖以及其他基本食材用品，因應接下來價格持續攀升，確保有足夠庫存量能夠提供給消費者。華爾街 日報報導，現在這波囤貨風潮與去年不同，去年美國消費者去年受到疫情爆發影響，擔心食品缺貨而大量囤貨，現在則反過來是零售業 者忙著囤貨，目的在於控制成本，保護利潤空間。

華爾街日報報導，超市業者評估漲價趨勢可能持續，某些主管認為食物價格將出現近年來最大漲幅，已經展開提前因應，正盡可能囤積各種商品，以滿足強勁的市場需求。

金融服務機構傑富瑞集團(Jefferies Group)與行銷研究顧問公司NielsenIQ數據顯示，截至今年6月19日的一周之內，美國超市銷售成績較兩年前同期成長15%，較一年前同期也增加0.5%。

報導指出，超市業者指出，食品零售業者開始囤貨，導致某些基本食材項目短缺，美國食品供應鏈原本就因運輸成本上升、人力不足、材料緊縮等問題而焦頭爛額，如今更是雪上加霜。

「量販超市協會」(Associated Wholesale Grocers Inc)執行長史密斯(David Smith)說：「所有物品我們都在大量購買當中，與去年同期比較起來，我們的庫存量如今已大幅增加。」

他說，為3000多家超市供貨的全美規模最大量販業者，近來各種貨品的庫存量便增加了15%到20%之間，重點項目則是可以存放較久的食品。

通用磨坊食品公司(General Mills Inc)、金寶湯公司(Campbell Soup Co)、JM斯馬克食品公司(J.M. Smucker)等業者，由於成本開銷增加，旗下商品近來紛紛漲價。報導指出，肉品、蔬果價格同樣持續上漲，零售業者普遍預期漲價潮將延續到今年底。

食品漲價壓力何時能夠減輕，零售業者認為，短期之內並不樂觀。零售業高層主管指出，在人手不足、運輸成本昂貴的情況下，業者如今為了招聘人手及避免員工跳槽，還必須調高薪資、提供員工紅利等。