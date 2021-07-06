愛達荷小鎮來了一堆億萬富豪 巴菲特、比爾蓋茲碰頭

愛達荷州僅1500人的小鎮「太陽谷」，本周將舉辦一年一度的億萬富豪聚會活動，當地的機場停滿各式私人飛機。(Getty Images)

在愛達荷州布萊恩郡(Blaine County)、鋸齒國家森林(Sawtooth National Forest)邊，有一人口僅1500人的小鎮「太陽谷」(Sun Valley)，當地的機場現在卻停滿各式私人飛機，原來從本周開始，此地將舉辦一年一度的億萬富豪聚會活動，「股神」巴菲特(Warren Buffett)、比爾蓋茲 (Bill Gates)等都是座上賓。

華爾街 日報報導，太陽谷一年一度的億萬富豪聚會活動由投行Allen & Co.發起，主要的亮點在科技界及媒體界。

消息人士透露，受邀的賓客包括巴菲特、比爾蓋茲、亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)、網飛(Netflix)創辦人哈斯廷斯(Reed Hastings)、「絕命毒師」(Breaking Bad)製作人吉利根(Vince Gilligan)、前美國駐聯合國代表團大使妮基·黑利(Nikki Haley)等。

擁有NBC及環球影業(Universal)的「康卡斯特」(Comcast)、擁有CBS及派拉蒙影業(Paramount)的「維亞康姆CBS」(ViacomCBS)、擁有HBO的「華納媒體」(WarnerMedia)、擁有華爾街日報、泰晤士報、太陽報、道瓊公司(Dow Jones)的「新聞集團」(News Corp)，以及福斯娛樂集團(Fox Entertainment)等影視、傳媒巨頭高層，也都在受邀名單上。

去年太陽谷的聚會活動因新冠疫情 而停辦，從2019年到現在，經歷疫情衝擊後，影視業轉向線上串流的趨勢更加凸顯，競爭愈發激烈，能討論的話題也就愈多；穆迪(Moody’s)分析師貝格麗(Neil Begley)表示，此次聚會討論的議題，將圍繞在串流影音崛起，以其付費電視頻道衰退的大趨勢。

太陽谷的聚會活動，正是各競爭對手相聚，並討論各種可能交易機會的場合：例如迪士尼(Disney)1995年收購ABC、亞馬遜2013年收購華盛頓郵報等交易案，都是在太陽谷的聚會場合上所撮合。

由於過去幾年傳媒業的大幅度整合，目前可交易的目標已減少很多，但是隨著產業轉型，更多交易仍不會停止。