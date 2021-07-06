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美企「卡西亞」遭勒索軟體攻擊 強調不影響重要基建

中央社華盛頓6日綜合外電報導
佛州資訊科技公司「卡西亞」表示，勒索軟體攻擊絕不會威脅到國家關鍵基礎設施。這波攻擊在全球五大洲造成數以百計的企業癱瘓。圖為超市Coop位於瑞典的一家分店貼出暫停營業告示。(美聯社)
佛州資訊科技公司「卡西亞」表示，勒索軟體攻擊絕不會威脅到國家關鍵基礎設施。這波攻擊在全球五大洲造成數以百計的企業癱瘓。圖為超市Coop位於瑞典的一家分店貼出暫停營業告示。(美聯社)

美國佛州資訊科技公司「卡西亞」(Kaseya)今天表示，以自家公司為核心的勒索軟體攻擊，絕不會威脅到國家關鍵基礎設施。這波攻擊在全球五大洲造成數以百計的企業癱瘓。

路透社報導，卡西亞公司在聲明中表示，他們的技術一般是用來協助管理小型企業，例如牙醫診所、小型會計師事務所、在地餐廳等。

聲明說：「這波攻擊絕不會威脅或衝擊關鍵基礎設施。」

白宮4日表示，正在確認上週末的勒索軟體攻擊是否構成「國安風險」。

卡西亞是一家向IT外包業者提供軟體工具的公司。部分企業規模過小或不夠大，沒有自己的科技部門，就會把相關後台作業交給IT外包業者處理。

卡西亞所提供的工具之一2日遭駭客發動勒索軟體攻擊，在全球五大洲造成數以百計企業癱瘓。瑞典數百家超市因收銀機無法作業而被迫關閉；在紐西蘭，幼稚園和學校則被逼下線。

昨天卡西亞的執行長沃柯拉（Fred Voccola）表示，這波攻擊波及全球約800至1500家企業。

宣稱為這次攻擊行動的幕後主使，已要求7000萬美元贖金來恢復那些受影響企業的資料。

根據紐西蘭政府電腦應變中心（Computer Emergency Response Team），駭客來自一個稱為REvil的駭客組織。

駭客 美國 瑞典

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