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數位遊牧民族在疫情期間興起 解封後也不想進辦公室

記者顏伶如／綜合報導
疫情使越來越多人加入數位遊牧民族行列。圖為遠距工作的印第安納州居民Christian Hainds在家做運動。(美聯社)
疫情使越來越多人加入數位遊牧民族行列。圖為遠距工作的印第安納州居民Christian Hainds在家做運動。(美聯社)

隨身帶著筆記型電腦走遍天下，只要能上網就能不受地點限制上班工作的「數位遊牧民族」(digital nomads)，疫情期間吸引更多民眾加入行列。防疫規定紛紛解封，各行各業重啟之際，國家廣播公司(NBC)報導，某些疫情期間才新加入的數位遊牧民族，此時並沒有意願回到辦公室。

國家廣播公司報導，新冠疫情發生之前，數位遊牧民族是極少數幸運兒才能享有的生活方式，有足夠財力可以一邊旅行一邊工作賺錢，但疫情的出現讓許多上班族改為遠距工作，彷彿開啟了加入數位遊牧民族行列的大門。過去一年間成為數位遊牧民族的許多民眾，此時根本不想恢復昔日的工作模式。

31歲的索尼(Jeromy Sonne)就是典型的數位遊牧民族。過去一年裡，索尼與妻子凱斯莉(Decibel)帶著兩歲兒子，透過Airbnb平台尋找短期住房，從猶他州、佛蒙特州、德州、夏威夷、蒙大拿州，甚至到最近的巴拿馬、哥斯大黎加，體驗不同生活與風土民情。

索尼是行銷初創公司Decibel創辦人，疫情發生初期原本在南達科他州家裡遠距上班。他說，後來在家裡悶久了，決定出門旅行，把家具打包送倉庫後，就展開了遊牧生活之旅，平均在一個地點停留四周到六周。索尼表示，由於把握月租折扣優惠，到目前為止的房屋開銷，幾乎維持與疫情發生之前一樣，控制在每月2500元以下。

他說：「很多人都有錯誤觀念，以為一定要花很多錢，才能享受這樣的生活。」他表示，Airbna與Vrbo讓四處旅行的願望得以實現。全家人的行程安排都由凱斯莉打理，她表示，除了擬定預算計畫，挑選物價平實的地點也很重要，並且利用各種促銷、打折優惠等，讓家人可以靠著丈夫的一份薪水過日子。

專門研究遠距上班的哈佛商學院(Harvard Business School)教授尼利(Tsedal Neeley)指出，過去這年裡，民眾已經體會到兼顧工作與生活彈性空間的力量，生活品質得以提升，獲得更高的滿足感，其中數位遊牧民族的工作與生活彈性空間又是最高的，可以挑選不同氣候的城市居住，品嚐美食，或者尋找可以純粹紓壓的地點。

許多上班族陸續回到辦公室工作的此時，索尼表示，數位遊牧民族生活型態的結束，暫訂2022年底或2023年初，因為到時候兒子將開始就讀學前班(preschool)，接下來一年一家三口仍會繼續到處旅遊。

疫情 索尼 南達科他州

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