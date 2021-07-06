AIT首位女處長 孫曉雅將接任 台外交部：竭誠歡迎

孫曉雅。(圖／取自AIT網站)

中華民國外交部今天表示，美國 在台協會（AIT ）6日正式宣布將由美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）出任AIT新任處長，台政府對此項人事安排表示竭誠歡迎。

台外交部表示，孫曉雅是美國資深外交官，在國務院服務已經30年，曾在1990年代派駐台灣 ，現任國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿兼亞太經濟合作（APEC）資深官員，對台灣鞏固太平洋邦交及參與APEC等議題與台灣互動密切，前年9月索羅門群島與吉里巴斯接連與台斷交後，孫曉雅隨即於10月初抵台灣召開首屆台美「太平洋對話」，並出席第四屆「玉山論壇」發表專題演講。

台外交部表示，孫曉雅去年6月曾與外交部前次長徐斯儉共同主持「太平洋防疫援助線上對話」，今年6月與外交部次長田中光共同出席美國智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）舉辦的「美台在太平洋島國夥伴關係」線上公開座談會，就雙方加強在太平洋的合作進行對話。

外交部表示，孫曉雅對台美關係議題深入瞭解，也是台灣長期友人。台政府期盼孫曉雅帶領出任AIT團隊與台方繼續密切合作，在酈英傑（Brent Christensen）等歷任處長奠定的堅實基礎上，進一步強化台美友好夥伴關係。

根據AIT網站，孫曉雅曾於能源局擔任能源外交副助卿，2017至2018年，她於經濟暨商業局擔任反金融威脅及制裁部門代理副助卿，曾先後派駐於AIT及美國駐都柏林大使館領事組，並於1999至2001年於美國駐土耳其安卡拉大使館擔任貿易官，2006至2009年於美國駐土耳其伊斯坦堡領事館擔任副首席官員，她也曾擔任美國駐牙買加京斯敦大使館毒品事務組組長，以及美國駐北京大使館經濟參贊。她也曾於東亞暨太平洋事務局擔任助理、緬甸暨寮國科官員、應變中心資深觀察官，以及能源局中東暨亞洲辦公室主任。