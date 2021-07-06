我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉

OPEC+談判失敗 美前能源部長：油價恐破100美元

熱帶風暴愛莎北移往佛州 古巴疏散10萬人

中央社／哈瓦那5日電
熱帶風暴愛莎（Elsa）經過古巴後，將往美國佛州移動。圖為古巴哈瓦那被烏雲遮蔽的天空。(歐新社)
熱帶風暴愛莎（Elsa）經過古巴後，將往美國佛州移動。圖為古巴哈瓦那被烏雲遮蔽的天空。(歐新社)

美國國家颶風中心表示，熱帶風暴愛莎（Elsa）今天挾強風豪雨北移，往佛羅里達島礁前進。愛莎在古巴至少奪走3條人命、造成10萬人疏散。

法新社報導，愛莎橫掃加勒比地區造成災損，奪走至少3條人命。低窪與沿岸地區已疏散超過10萬人，古巴天氣預報機構Insmet表示每小時風速達100公里。

不過佛羅里達州似乎能稍微喘息一下，天氣預測修改愛莎可能的路徑西移，表示並非如稍早前預期的直撲，而是偏擊佛州西南岸。

而在佛州東岸的瑟夫賽德鎮（Surfside），工人漏夜使用炸藥移除日前倒塌的香普蘭大廈南棟（Champlain Towers South）殘餘結構。在擔心愛莎會帶來更多破壞的情況下，加速拆除作業。

不過今天邁阿密達德郡郡長卡瓦（Daniella Levine Cava）告訴美國有線電視新聞網（CNN），依照目前愛莎的路徑，官員認為有希望不必暫停搜救工作。

往北前進的愛莎，預期明天靠近佛州最南端的佛羅里達島礁。

美國國家颶風中心（US National Hurricane Center）今晚8時更新消息，愛莎過去最大持續風速達每小時85公里，當它席捲古巴，接近哈瓦那時每小時風速21公里，預計今晚從古巴西部出海後還會持續增強。

另一方面，根據路透社報導，救難人員再發現另具罹難遺體後，香普蘭大廈南棟的罹難人數已增至28人，另有117人失蹤。

這棟12層樓高、屋齡40年的公寓大廈於6月24日凌晨突然坍塌，至今已過11天，搜救工作仍日以繼夜持續進行。

古巴 美國 佛州

上一則

拜登致函委內瑞拉反對派領袖 重申美方支持

延伸閱讀

佛州塌樓爆破後找到4罹難者 增至28死

佛州塌樓爆破後找到4罹難者 增至28死
熱帶風暴來襲前夕 佛州塌樓爆破

熱帶風暴來襲前夕 佛州塌樓爆破
專業爆破公司 曾協助爆破西雅圖體育館、世貿殘樓

專業爆破公司 曾協助爆破西雅圖體育館、世貿殘樓
熱帶風暴「愛莎」將登陸 佛州州長：要有停電準備

熱帶風暴「愛莎」將登陸 佛州州長：要有停電準備

熱門新聞

聖路易斯華盛頓大學近日一項研究發現，人體在接種輝瑞BNT和莫德納生產的新冠疫苗後，體內將引發「持續的免疫作用」，同時可能使人體在數年間保持抵禦新冠病毒的能力。(路透)

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

2021-06-28 20:58
華裔女童在劫車案中一同被帶走，所幸最終被尋回。(市警提供)

紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人

2021-07-02 23:08
邁阿密尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌現場，救援人員2日繼續進行緊張的搜救，確認死亡的人數已上升到20人。(Getty Images)

邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

2021-07-03 04:45
佛奇憂心Delta變種及接種率差距恐使美國迎來新一波疫情，圖為30日洛杉磯中央市場內的採買人潮。Getty Images

Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國

2021-06-30 08:01
川普集團財務長魏塞爾柏格(Allen Weisselberg，後)30日遭曼哈頓大陪審團起訴。路透

川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首

2021-07-01 09:56
麻州警方處理「摩爾人崛起」事件時，封閉一段95號州際公路，讓行經當地的交通打結。(美聯社)

11武裝分子對峙麻州警 長周末第1天95州際公路嚴重堵塞

2021-07-03 20:41

精彩推薦

超人氣

更多 >
睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲
脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺

脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺
老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才

老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才
中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導

中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導
「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考

「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考