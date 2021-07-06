我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加3大山火受控程度增加 強風威脅未除 仍可能擴大

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

拜登致函委內瑞拉反對派領袖 重申美方支持

中央社／卡拉卡斯5日電
委內瑞拉反對派領袖瓜伊多。(歐新社)
委內瑞拉反對派領袖瓜伊多。(歐新社)

儘管美國正致力與委內瑞拉總統馬杜洛（Juan Guaido）政府恢復協商，但總統拜登今天在一封信函中重申，美方支持委國反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）。

拜登這封信是為慶祝委內瑞拉1811年7月5日獨立紀念日而發，並透過在鄰國哥倫比亞的「委內瑞拉事務辦公室」（Office of Venezuelan Affairs）送達。辦公室官員告訴法新社，拜登信中對瓜伊多說：「在閣下的領導，以及和公民社會領袖聯盟下，您維護了自由民主與主權理念。」

拜登說，瓜伊多正「經由和平民主方式政權移轉」來領導他的國家。

2018年馬杜洛宣稱在總統大選勝選，而這場選舉普遍遭到舞弊質疑，時任國民大會（National Assembly）議長的瓜伊多自行宣布就任臨時總統，並受到全球約50多個國家的承認。

當時的川普政府對委內瑞拉及其國營石油公司PDVSA實施嚴厲金融制裁，試圖罷黜左派總統馬杜洛，但未能成功，卻讓委內瑞拉陷於更深的政治、經濟和人權危機中。

不過，美國和歐盟曾於6月表示，若委內瑞拉能大步邁向「可信賴的選舉」，則各國願意對某些制裁重行協商。

拜登 美國 石油

上一則

多地確診激增 加州新增病例36%為Delta變種病毒

延伸閱讀

美尋求中亞國家 安置為美效勞阿富汗翻譯

美尋求中亞國家 安置為美效勞阿富汗翻譯
拜登提名土地管理局局長人選 曾寫匿名信惹議

拜登提名土地管理局局長人選 曾寫匿名信惹議
美軍撤離阿富汗留爛攤子 中國緊張

美軍撤離阿富汗留爛攤子 中國緊張
執法人員聯名控告總統拜登、國土安全部

執法人員聯名控告總統拜登、國土安全部

熱門新聞

聖路易斯華盛頓大學近日一項研究發現，人體在接種輝瑞BNT和莫德納生產的新冠疫苗後，體內將引發「持續的免疫作用」，同時可能使人體在數年間保持抵禦新冠病毒的能力。(路透)

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

2021-06-28 20:58
華裔女童在劫車案中一同被帶走，所幸最終被尋回。(市警提供)

紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人

2021-07-02 23:08
邁阿密尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌現場，救援人員2日繼續進行緊張的搜救，確認死亡的人數已上升到20人。(Getty Images)

邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

2021-07-03 04:45
佛奇憂心Delta變種及接種率差距恐使美國迎來新一波疫情，圖為30日洛杉磯中央市場內的採買人潮。Getty Images

Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國

2021-06-30 08:01
川普集團財務長魏塞爾柏格(Allen Weisselberg，後)30日遭曼哈頓大陪審團起訴。路透

川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首

2021-07-01 09:56
麻州警方處理「摩爾人崛起」事件時，封閉一段95號州際公路，讓行經當地的交通打結。(美聯社)

11武裝分子對峙麻州警 長周末第1天95州際公路嚴重堵塞

2021-07-03 20:41

精彩推薦

超人氣

更多 >
睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲
脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺

脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺
老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才

老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才
「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考

「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考
中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導

中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導