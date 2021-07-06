拜登致函委內瑞拉反對派領袖 重申美方支持

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多。(歐新社)

儘管美國 正致力與委內瑞拉總統馬杜洛（Juan Guaido）政府恢復協商，但總統拜登 今天在一封信函中重申，美方支持委國反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）。

拜登這封信是為慶祝委內瑞拉1811年7月5日獨立紀念日而發，並透過在鄰國哥倫比亞的「委內瑞拉事務辦公室」（Office of Venezuelan Affairs）送達。辦公室官員告訴法新社，拜登信中對瓜伊多說：「在閣下的領導，以及和公民社會領袖聯盟下，您維護了自由民主與主權理念。」

拜登說，瓜伊多正「經由和平民主方式政權移轉」來領導他的國家。

2018年馬杜洛宣稱在總統大選勝選，而這場選舉普遍遭到舞弊質疑，時任國民大會（National Assembly）議長的瓜伊多自行宣布就任臨時總統，並受到全球約50多個國家的承認。

當時的川普政府對委內瑞拉及其國營石油 公司PDVSA實施嚴厲金融制裁，試圖罷黜左派總統馬杜洛，但未能成功，卻讓委內瑞拉陷於更深的政治、經濟和人權危機中。

不過，美國和歐盟曾於6月表示，若委內瑞拉能大步邁向「可信賴的選舉」，則各國願意對某些制裁重行協商。