愛阿華州遊樂園小艇翻覆 11歲男孩死亡

愛阿華州探險遊樂園3日發生小艇翻覆意外，造成一名男童死亡。圖為搭小艇遊河為遊樂園內的賣點。(取材自臉書)

愛阿華州 探險遊樂園 (Adventureland Park)3日發生小艇翻覆意外，一名11歲男孩在事故中死亡；這是五年來第二例乘船致命事故。

事故發生在3日晚間，愛州阿爾圖納的探險遊樂園憤怒河(Raging River)載有六人的小艇在遊覽途中翻覆。

警方指出，男孩賈拉米洛(Michael Jaramillo)受重傷，事發隔天身亡；另一名未成年人情況危急，還有兩名乘客受輕傷。

據報導，當時遊艇一翻覆，緊急救援人員和目擊者就立即協助搶救，四人被送往醫院。

警方正與遊樂園及州調查員了解事故原因。園方表示，小艇先前經檢查認定處於良好狀態後，便於2021年旅遊季首度開放。愛州勞工 廳每年至少做一次安全檢查。

1983年以來，憤怒河一直是遊樂園賣點，但遊船之旅近年發生兩起悲劇。

2016年6月，68歲的員工布赫(Steve Booher)和另一工作人員在小艇不預期開動時被猛然拉下，布赫跌落到下方約3呎的輸送帶，頭部反覆撞擊重傷，幾天後死亡。

愛州職業安全與健康管理局以違反安全規定為由，對探險樂園處以4500元罰款。

愛州職業安全與健康管理局(Iowa OSHA)紀錄顯示，該樂園最近一次吃罰單是2018年，雲霄飛車工作人員試乘時撞到變壓器、跌落地上，骨折住院，園方同意付款解決違規問題而和解。