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血腥國慶日周末…全美逾400起槍擊案、150死

血腥國慶日周末…全美逾400起槍擊案、150死

血腥國慶日周末…全美逾400起槍擊案、150死

記者顏伶如／綜合報導
芝加哥警方4日在一處槍擊案現場調查。(美聯社)
芝加哥警方4日在一處槍擊案現場調查。(美聯社)

7月4日獨立紀念日周末期間，美國並不太平。從周五到周日的72小時內，各地累計發生逾400起槍擊案，至少150人死亡。 根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」(Gun Violence Archive)彙整數據顯示，全美主要城市近來都有暴力犯罪激增的現象。

以紐約為例，近來槍枝暴力日趨嚴重。紐約市警察局指出，今年國慶日周末共計發生21起槍擊案，死傷人數達26人；去年同期則發生25起槍擊案件，死傷人數30人。7月4日當天，紐約市發生12起槍擊案，死傷共13人，去年國慶日當天則發生八起槍擊案，死傷八人。

截至目前，紐約市的槍枝暴力案件比2020年同期增加40%，共發生767件槍擊案，死傷人數累計885人。

芝加哥警察局長布朗(David Brown)在獨立紀念日來臨前便提出警告說，國慶日周末恐將是「今年挑戰難度最高的一個周末」。有線電視新聞網(CNN)報導，據芝加哥警察局初步統計，從2日(周五)傍晚6時至5日(周一)早晨6時這段期間，芝加哥共有83人遭槍擊，其中14人死亡。傷者中包括一名4日下午被槍擊的五歲女童，以及5日早晨遭遇槍擊的一名六歲女童。

芝加哥地區廣播電台WLS報導，14名槍擊案死者當中則包括一名伊利諾州陸軍國民兵成員，家屬在社群網站發文證實死者為卡瓦哈(Chrys Carvajal)，但伊利諾州庫克郡(Cook County)法醫辦公室尚未公布死者姓名。

報導說，從4日晚間至4日凌晨，當芝加哥警員開始驅離數千名群眾並逮捕60人時，人群中有人在5日凌晨1時45分左右朝警察開槍，導致兩名警員因此受傷，所幸無生命危險。

CNN報導，國慶日周末全美各地發生多起大規模槍擊案。大規模槍擊案的定義為死傷人數在四人以上者。德州福和市(Fort Worth)一間洗車廠附近4日凌晨爆發因口角而起的槍擊案，導致八人受傷。

德州福和市4日發生槍擊案後，警方舉行記者會說明案情。(美聯社)
德州福和市4日發生槍擊案後，警方舉行記者會說明案情。(美聯社)

槍擊 紐約市 芝加哥

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