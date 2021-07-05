拜登提名土地管理局長人選 學生時期匿名信惹議

聯邦土地管理局局長人選崔西‧史東-曼寧(Tracy Stone-Manning)人事案恐因一封30多年前大學時期寫的信而出現波折。美聯社

拜登總統提名 的聯邦土地管理局(Bureau of Land Management)局長人選崔西‧史東-曼寧(Tracy Stone-Manning)，人事案恐因一封30多年前大學時期寫的信而出現波折。

她在1989年春季向蒙大拿大學(University of Montana)圖書館借了一台打字機，避開使用自己的電腦，寫了一封匿名信給美國林務署(U.S. Forest Service)。信中聲稱，有人為了保護即將遭到砍伐的愛達荷州森林，已經在樹上嵌入鋼釘。這封信是史東-曼寧在支持環保主義的一群朋友要求下所寫並且寄發，後來導致學生宿舍遭調查人員搜查，涉案學生也遭到大陪審團調查。史東-曼寧在法庭上的證詞則讓兩名被告因此被送進聯邦監獄。

華盛頓郵報 報導，共和黨 籍參議員如今這封匿名信為例指出，史東-曼寧身為環保極端主義者，應該退出土地管理局局長提名案。

參議院能源與自然資源委員會(Senate Energy and Natural Resources Committee)成員、共和黨籍懷俄明州聯邦參議員貝拉索(John Barrasso)便說：「崔西‧史東-曼寧勾結環保恐怖份子。」

前總統歐巴馬任內的聯邦土地管理局局長艾比(Bob Abbey)表示，不同意‧史東-曼寧接掌土地管理局，因為她涉及鋼釘嵌樹事件，「而且她在整起案件的一開始保持沉默，導致他人面臨安全威脅」。

當年因為這起案件在聯邦法院坐牢兩個月、史東-曼寧的大學同窗費察德(Jeff Fairchild)接受華盛頓郵報電話訪問時則說，史東-曼寧除了幫忙打字寫信之外，對於整起事件一無所知，根本沒有參與其中。費察德目前在亞馬遜網站(Amazon)田納西州分部工作。

前總統川普任內，聯邦土地管理局並沒有透過參院通過任命的局長，代理局長潘德雷(William Perry Pendley)過去曾經主張，土地管局應該出售旗下所有國有土地。聯邦土地管理局在川普任內遷至科羅拉多州西部，局裡大約300名人員因此辭職或申請調職前往其他部門。