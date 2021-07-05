我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西北部連日熱浪 華盛頓州農民嘆：不如直接讓鳥吃了

數以百計企業受害 俄羅斯駭客組織索7000萬美元贖金

拜登提名土地管理局長人選 學生時期匿名信惹議

記者顏伶如／綜合報導
聯邦土地管理局局長人選崔西‧史東-曼寧(Tracy Stone-Manning)人事案恐因一封30多年前大學時期寫的信而出現波折。美聯社
聯邦土地管理局局長人選崔西‧史東-曼寧(Tracy Stone-Manning)人事案恐因一封30多年前大學時期寫的信而出現波折。美聯社

拜登總統提名的聯邦土地管理局(Bureau of Land Management)局長人選崔西‧史東-曼寧(Tracy Stone-Manning)，人事案恐因一封30多年前大學時期寫的信而出現波折。

她在1989年春季向蒙大拿大學(University of Montana)圖書館借了一台打字機，避開使用自己的電腦，寫了一封匿名信給美國林務署(U.S. Forest Service)。信中聲稱，有人為了保護即將遭到砍伐的愛達荷州森林，已經在樹上嵌入鋼釘。這封信是史東-曼寧在支持環保主義的一群朋友要求下所寫並且寄發，後來導致學生宿舍遭調查人員搜查，涉案學生也遭到大陪審團調查。史東-曼寧在法庭上的證詞則讓兩名被告因此被送進聯邦監獄。

華盛頓郵報報導，共和黨籍參議員如今這封匿名信為例指出，史東-曼寧身為環保極端主義者，應該退出土地管理局局長提名案。

參議院能源與自然資源委員會(Senate Energy and Natural Resources Committee)成員、共和黨籍懷俄明州聯邦參議員貝拉索(John Barrasso)便說：「崔西‧史東-曼寧勾結環保恐怖份子。」

前總統歐巴馬任內的聯邦土地管理局局長艾比(Bob Abbey)表示，不同意‧史東-曼寧接掌土地管理局，因為她涉及鋼釘嵌樹事件，「而且她在整起案件的一開始保持沉默，導致他人面臨安全威脅」。

當年因為這起案件在聯邦法院坐牢兩個月、史東-曼寧的大學同窗費察德(Jeff Fairchild)接受華盛頓郵報電話訪問時則說，史東-曼寧除了幫忙打字寫信之外，對於整起事件一無所知，根本沒有參與其中。費察德目前在亞馬遜網站(Amazon)田納西州分部工作。

前總統川普任內，聯邦土地管理局並沒有透過參院通過任命的局長，代理局長潘德雷(William Perry Pendley)過去曾經主張，土地管局應該出售旗下所有國有土地。聯邦土地管理局在川普任內遷至科羅拉多州西部，局裡大約300名人員因此辭職或申請調職前往其他部門。

提名 共和黨 華盛頓郵報

上一則

學校發動家訪與電話攻勢 勸家長讓孩子返校上課

延伸閱讀

安撫阿富汗政府 美：並無計畫關閉大使館

安撫阿富汗政府 美：並無計畫關閉大使館
國慶煙火耀眼 歡樂藏疫憂 拜登籲盡快接種疫苗

國慶煙火耀眼 歡樂藏疫憂 拜登籲盡快接種疫苗
67%成人打疫苗 未達拜登國慶日7成目標

67%成人打疫苗 未達拜登國慶日7成目標
拜登受訪停頓「看小抄」挨酸 川普醫師籲做認知測試

拜登受訪停頓「看小抄」挨酸 川普醫師籲做認知測試

熱門新聞

聖路易斯華盛頓大學近日一項研究發現，人體在接種輝瑞BNT和莫德納生產的新冠疫苗後，體內將引發「持續的免疫作用」，同時可能使人體在數年間保持抵禦新冠病毒的能力。(路透)

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

2021-06-28 20:58
華裔女童在劫車案中一同被帶走，所幸最終被尋回。(市警提供)

紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人

2021-07-02 23:08
邁阿密尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌現場，救援人員2日繼續進行緊張的搜救，確認死亡的人數已上升到20人。(Getty Images)

邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

2021-07-03 04:45
佛奇憂心Delta變種及接種率差距恐使美國迎來新一波疫情，圖為30日洛杉磯中央市場內的採買人潮。Getty Images

Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國

2021-06-30 08:01
川普集團財務長魏塞爾柏格(Allen Weisselberg，後)30日遭曼哈頓大陪審團起訴。路透

川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首

2021-07-01 09:56
麻州警方處理「摩爾人崛起」事件時，封閉一段95號州際公路，讓行經當地的交通打結。(美聯社)

11武裝分子對峙麻州警 長周末第1天95州際公路嚴重堵塞

2021-07-03 20:41

精彩推薦

超人氣

更多 >
第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了

第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了
給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職

給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職
6歲開始吸毒…她48歲從大學名校畢業 對比照超勵志

6歲開始吸毒…她48歲從大學名校畢業 對比照超勵志
佛州公寓危樓結構 爆破後完全崩塌

佛州公寓危樓結構 爆破後完全崩塌
美國疫後缺工迎來「加薪潮」 2行業最有感

美國疫後缺工迎來「加薪潮」 2行業最有感