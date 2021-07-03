我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「印度的良心」阿米爾罕宣布離婚 分居15年第二任妻

歐洲杯／隊長進2球 英格蘭4：0痛宰烏克蘭 睽違25年再闖4強

11武裝分子對峙麻州警 長周末第1天95州際公路嚴重堵塞

編譯盧炯燊／綜合3日電
麻州警方處理「摩爾人崛起」事件時，封閉一段95號州際公路，讓行經當地的交通打結。(美聯社)
麻州警方處理「摩爾人崛起」事件時，封閉一段95號州際公路，讓行經當地的交通打結。(美聯社)

一群自稱是「摩爾人崛起」(Rise of the Moors)組織成員的武裝男子，3日在麻州95號州際公路(I-95)與警方對峙數小時，最後向警方投降，共有11人被捕；對峙期間一段州際公路被閉，讓美國國慶日長周末第一天交通嚴重受阻；警方仍在深入調查事件內情中。

據國家廣播公司(NBC)報導，事發於3日凌晨2點左右，一名州警看到兩輛汽車停在95號公路上，並閃著危險警示燈；當警察靠近時，發現八名身穿野戰服、持有手槍和步槍的男子；他們聲稱是從羅德島州前往緬因州「接受訓練」，但他們沒有駕照和槍枝執照，這名州警於是請求支援。

當大批警員到場時，數名男子跑進附近樹林拒絕投降，警方於是關閉現場公路兩側，同時要求附近居民留在家中就地躲避。

雙方對峙至3日早上，警方戰術小組出動裝甲車收緊包圍網後，九人最後投降；之後，警方又在他們的汽車內再拘捕兩人。公路在中午解封，家中就地躲避令亦告解除。

警長梅森(Christopher Mason)在新聞發布會上表示，「你可以想像，在凌晨2點，有11名武裝人員手持長槍站在州際公路上，這肯定會引起人們的擔憂，而且這不符合麻州槍枝法。」

據悉，摩爾人是屬於黑人優越主義組織之一；梅森說，這群人聲稱來自一個「不承認我們法律」的組織，儘管他很理解他們對槍枝法律有不同的看法，然而必須承認有關法律的存在。

自稱是組織領袖的其中一名被捕者說，希望人們知道他們不是反政府的；根據社媒廣傳的一段對峙視頻顯示，這個組織不斷在車上播出「我們不是反政府、不是反警察，不是主權公民，我們不是黑人極端分子，我們遵守美國的攜帶槍枝法律。」

梅森對此認為，這正好讓警方更了解他們的動機、意識形態；梅森說他不知道「摩爾人崛起」組織，但州警遇上具有「主權公民意識」的人並不罕見。

目前警方與檢控單位正確定控罪，被捕11人訂6日出庭。

麻州警方荷槍實彈在現場警戒，處理「摩爾人崛起」事件。(美聯社)
麻州警方荷槍實彈在現場警戒，處理「摩爾人崛起」事件。(美聯社)
麻州警方處理「摩爾人崛起」事件時，封閉一段95號州際公路。(美聯社)
麻州警方處理「摩爾人崛起」事件時，封閉一段95號州際公路。(美聯社)

警察 美國 麻州

上一則

亞馬遜進入後貝佐斯時代 新舵手賈西上任獲贈價2億股票

延伸閱讀

性侵訴訟近8.4萬人受害 美童軍團賠8.5億和解

性侵訴訟近8.4萬人受害 美童軍團賠8.5億和解
紐約黑槍氾濫 利用華人長巴等運入

紐約黑槍氾濫 利用華人長巴等運入
防槍枝暴力 聖荷西市議會通過新控槍法案

防槍枝暴力 聖荷西市議會通過新控槍法案
槍店違規售槍撤照…拜登固治安 嚴管槍枝買賣

槍店違規售槍撤照…拜登固治安 嚴管槍枝買賣

熱門新聞

聖路易斯華盛頓大學近日一項研究發現，人體在接種輝瑞BNT和莫德納生產的新冠疫苗後，體內將引發「持續的免疫作用」，同時可能使人體在數年間保持抵禦新冠病毒的能力。(路透)

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

2021-06-28 20:58
佛奇憂心Delta變種及接種率差距恐使美國迎來新一波疫情，圖為30日洛杉磯中央市場內的採買人潮。Getty Images

Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國

2021-06-30 08:01
華裔女童在劫車案中一同被帶走，所幸最終被尋回。(市警提供)

紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人

2021-07-02 23:08
邁阿密尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌現場，救援人員2日繼續進行緊張的搜救，確認死亡的人數已上升到20人。(Getty Images)

邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

2021-07-03 04:45
川普集團財務長魏塞爾柏格(Allen Weisselberg，後)30日遭曼哈頓大陪審團起訴。路透

川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首

2021-07-01 09:56
「一洲焦點」今日談紐約市長初選計票烏龍。（世界新聞網）

一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍、華人參政 楊安澤雖退猶榮

2021-06-30 13:29

精彩推薦

超人氣

更多 >
離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮

離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮
「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護
紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人

紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人
邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭
正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了