11武裝分子對峙麻州警 長周末第1天95州際公路嚴重堵塞

麻州警方處理「摩爾人崛起」事件時，封閉一段95號州際公路，讓行經當地的交通打結。(美聯社)

一群自稱是「摩爾人崛起」(Rise of the Moors)組織成員的武裝男子，3日在麻州 95號州際公路(I-95)與警方對峙數小時，最後向警方投降，共有11人被捕；對峙期間一段州際公路被閉，讓美國 國慶日長周末第一天交通嚴重受阻；警方仍在深入調查事件內情中。

據國家廣播公司(NBC)報導，事發於3日凌晨2點左右，一名州警看到兩輛汽車停在95號公路上，並閃著危險警示燈；當警察 靠近時，發現八名身穿野戰服、持有手槍和步槍的男子；他們聲稱是從羅德島州前往緬因州「接受訓練」，但他們沒有駕照和槍枝執照，這名州警於是請求支援。

當大批警員到場時，數名男子跑進附近樹林拒絕投降，警方於是關閉現場公路兩側，同時要求附近居民留在家中就地躲避。

雙方對峙至3日早上，警方戰術小組出動裝甲車收緊包圍網後，九人最後投降；之後，警方又在他們的汽車內再拘捕兩人。公路在中午解封，家中就地躲避令亦告解除。

警長梅森(Christopher Mason)在新聞發布會上表示，「你可以想像，在凌晨2點，有11名武裝人員手持長槍站在州際公路上，這肯定會引起人們的擔憂，而且這不符合麻州槍枝法。」

據悉，摩爾人是屬於黑人優越主義組織之一；梅森說，這群人聲稱來自一個「不承認我們法律」的組織，儘管他很理解他們對槍枝法律有不同的看法，然而必須承認有關法律的存在。

自稱是組織領袖的其中一名被捕者說，希望人們知道他們不是反政府的；根據社媒廣傳的一段對峙視頻顯示，這個組織不斷在車上播出「我們不是反政府、不是反警察，不是主權公民，我們不是黑人極端分子，我們遵守美國的攜帶槍枝法律。」

梅森對此認為，這正好讓警方更了解他們的動機、意識形態；梅森說他不知道「摩爾人崛起」組織，但州警遇上具有「主權公民意識」的人並不罕見。

目前警方與檢控單位正確定控罪，被捕11人訂6日出庭。