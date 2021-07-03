想完全抽腿？傳美加緊計畫撤走駐阿富汗使館人員

駐阿富汗美軍最高指揮官米勒上將（左）二日拜會阿富汗總統甘尼（右）。（美聯社）

華爾街日報報導，美國 正加緊擬定撤走駐阿富汗 使館人員的計畫，反映出美方擔心阿富汗激進組織「神學士」可能會擊敗美國大使館的守軍，不過官員強調，計畫仍在規劃階段，只是為防萬一。另外，美軍完全撤離阿富汗的期限，從原定的9月11日提早到8月下旬。

美國國防部2日表示，美軍將在8月底前完全撤離阿富汗。這比拜登 4月宣布在911事件屆滿20周年前完成提早11天。

美國總統拜登避開記者追問，稱不想破壞國慶好心情。拜登先談6月就業報告表現亮麗之後，接連回答幾個有關阿富汗局勢的問題，但接下來面露不悅，表示自己想談「高興的事」。

拜登說，不想再回答阿富汗問題了，「喂，快要國慶日了。各位的提問，本人很在乎，下周會回答的。但國慶日長周末降臨，本人想慶祝，好事即將發生」。

美國正加緊擬定駐阿富汗使館人員撤離計畫。官員擔心，阿富汗日益惡化的安全局勢會危及續留阿富汗的少數美軍、外交使團和其他美國人，阿富汗激進組織「神學士」可能會擊敗守衛美國大使館的美軍和阿富汗政府軍。這項計畫先前從未曝光。

美軍定期為所有意外事件擬定應變計畫，包括撤走使館等地的非戰鬥人員。熟知內情官員說，由於阿富汗情勢轉趨緊迫，官方加緊準備，為更具體的各種可能結果研擬撤離行動。

美國官方強調，駐阿富汗使館人員並沒有迫切的撤離需求，計畫仍在規劃階段，只是變得更急迫。官方還說，美軍一直跟國務院協調合作。

一名官員說：「這不是計畫，是意外事件應變方案，純粹為了防止萬一。」

計畫內容是機密，不過美方官員透露，美國正在駐阿使館附近的喀布爾機場部署直升機和機組員，以便在撤離計畫啟動時派上用場。熟知撤離行動人士指出，撤離行動會需要大量的美國空降部隊和大型戰略運輸機，撤走數百名使館人員和數千名在阿富汗的美國人，可能要幾天才能完成。

1975年，也就是美軍戰鬥部隊撤離越南後兩年，美國在駐西貢大使館用直升機展開大規模撤離行動。