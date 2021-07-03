拒絕人走茶涼 川普於佛州辦第2場卸任後造勢

川普今天將在佛州薩拉索塔（Sarasota）舉辦第2場猶如選舉造勢的集會。圖為川普去年在競選造勢活動現場。(美聯社)

美國前總統川普 設法維繫在共和黨 內的影響力，並力挺擬角逐2022 年期中選舉的政壇盟友，他今天將在佛州薩拉索塔（Sarasota）舉辦第2場猶如選舉造勢的集會。

路透社報導，這場以慶祝美國獨立紀念日為號召的造勢大會，預料將吸引數千名佛州的川粉。2020年美國總統大選 ，當時川普在這個地方的得票率勝過現任總統拜登3個百分點。

川普可能會藉著這次的造勢痛批拜登，再次重申他是因為選舉舞弊，才輸掉2020年總統大選。由於共和黨亟欲在明年奪回目前由民主黨掌控的聯邦眾議院，預料川普也會呼籲支持者，明年期中選舉力挺他的政壇盟友。

根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）5月17日至19日所做的民調顯示，約53%的共和黨黨員仍深信川普贏得去年大選，並且把他的挫敗歸咎於非法計票，而在全體民眾當中，認為川普贏占25%。

現年75歲的川普仍有意2024年競逐總統大位，而他今年舉辦的連串造勢，顯示他致力於鞏固基本盤並重整旗鼓。

不過許多共和黨員則看好，現年42歲的佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）將是更具有號召力的人選。迪尚特向來是川普的盟友，而且領導共和黨反對嚴格防疫封城、種族正義抗爭與擴大不在籍投票的核心人物。

6月在丹佛市舉行的保守派會議中，對於角逐2024年總統大選的可能人選進行非正式投票，迪尚特以74%的得票率小勝川普3個百分點。

不過迪尚特辦公室表示，州長力拚明年連任，無意選總統。