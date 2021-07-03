貝佐斯卸任執行長後 首先要搭火箭遨遊宇宙

貝佐斯（如圖）計畫20日搭乘旗下太空事業藍源（Blue Origin）研發的火箭飛上太空，這可說是他卸下亞馬遜執行長一職後第一件要做的大事。美聯社

全球首富退休後要做的第一件事是什麼？對於貝佐斯 而言，應該是要進行另一項跟創辦亞馬遜 一樣具挑戰性的任務。

貝佐斯周一（5日）將卸下亞馬遜執行長職務，把這個他一手創立的電商帝國，交給他長期以來的左右手傑西（Andy Jassy），而他卸任後準備做的第一件大事，就是搭乘自家太空 船，遨遊宇宙。

貝佐斯計畫20日搭乘旗下太空事業藍源（Blue Origin）研發的太空船前往太空，這是藍源載人前往太空的處女航。貝佐斯卸任執行長後，仍將擔任亞馬遜執行董事長，現年57歲的貝佐斯表示，他擔任執行董事長後，將專注於新的倡議和創意，包括為倉貨中心提出相關計畫，提升員工的人身安全等。

貝佐斯的前高級技術顧問Colin Bryar說，貝佐斯過去曾提到，主管交接的過程應該「平淡無奇」，因為交接的準備工作老早就已開始，才能順利銜接。他也談到貝佐斯對交接的看法，「你不會樂見一家公司在主管交棒後，發現業務銜接不上。」

現年53歲的傑西，自1997年起效力亞馬遜至今，在2000年初期擔任貝佐斯的技術助理，是貝佐斯長年來的得力助手，更是催生亞馬遜金雞母雲端運算服務（AWS）的關鍵人物。

AWS自2006年問世迄今，已躍居稱霸網路的數兆美元事業；據調研機構顧能（Gartner）分析，Synergy研究集團資料顯示，AWS去年第4季市占約占34%，微軟迅速成長的雲端事業市占率為20%。貝佐斯欽點傑西做他的接班人，凸顯他對雲端服務的重視。

傑西雖不若貝佐斯家喻戶曉，但在科技界頗負盛名，據傳微軟和Uber都曾有意延攬他擔任執行長。他擁有哈佛大學學士和哈佛商學院企管碩士（MBA）學歷，曾獲選為金融時報（FT）2016年風雲人物。