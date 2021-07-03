免擔心 接種mRNA疫苗沒副作用不是沒效

德州奧斯汀一位民眾在接種輝瑞疫苗。(美聯社)

路透社針對近期有關2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的最新科學研究，以及尋找療法和疫苗 的相關研究進行整理，其中一項研究顯示，打疫苗沒有副作用，不代表沒效。

●打疫苗沒有副作用 不要擔心沒效

研究人員表示，儘管接種mRNA疫苗後出現各式各樣的副作用，可能是刺激免疫系統所產生的反應，但沒有這樣的反應，並不代表疫苗沒有效。

研究人員針對接種輝瑞（Pfizer）/BioNTech疫苗的206名醫院員工進行接種之前和之後的試驗，調查他們對疫苗的相關反應。

在臨床試驗中，手臂痠痛是最為常見的症狀，第1、第2劑分別有91%和82%的人回報有此症狀。全身性症狀則是感到無力或疲勞，第1、第2劑分別有42%和28%；接種第1、第2劑分別有62%和52%的人感到全身痠痛。

研究人員今天在醫學研究論文預印本平台medRxiv發布的研究報告表示，疫苗注射後症狀的嚴重程度與接種1個月後產生的抗體水準沒有相關性。

研究人員表示，接種mRNA疫苗沒有出現副作用，不代表疫苗沒有發揮預期的效力。這項研究發現應該可以讓民眾安心，莫德納（Moderna）疫苗也是採用mRNA技術。

●mRNA疫苗抑制罕見突破性感染症狀嚴重程度

根據美國 一項針對近4000名醫療人員、第一線急救人員和其他前線工作者進行的研究顯示，少數罕見已接種疫苗卻染疫的突破性感染病患，可能會比沒打疫苗而染疫的生病時間縮短，症狀也較輕微。

這項從去年12月中旬開始的試驗，每週進行檢測，染疫者中有5人已接受輝瑞/BNT或莫德納等mRNA疫苗完整接種者，11人已部分接種疫苗，156人未接種疫苗。

研究顯示，大部分沒接種過疫苗的病患，至少生病兩週，接種過卻染疫的病患，病程只有一週。這項研究6月30日刊載在「新英格蘭醫學期刊」（The New England Journal of Medicine）。

完全或部分接種的病患58%有發燒症狀，比沒打疫苗的病患，平均少花2.3天臥病在床。

●嬌生 稱自家單劑疫苗對Delta有強烈免疫反應

美國嬌生集團（Johnson & Johnson）昨天表示，嬌生單劑的疫苗對Delta等高度流行變異株產生強烈且持久的免疫反應。嬌生集團將研究報告交給同儕審查前，先在醫學期刊預印本網站bioRxiv發表。

嬌生集團表示，數據顯示，疫苗產生的免疫反應可持續至少8個月，且嬌生疫苗的保護效力達85%，也有助於預防染疫後住院與死亡。

嬌生藥品業務的研發主管瑪曼（Mathai Mammen）在聲明中說：「目前針對8個月研究得出的數據顯示，嬌生單劑COVID-19疫苗可產生強烈的中和抗體反應，這種反應不會減弱，根據我們的觀察，還會隨著時間增強。」