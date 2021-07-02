公共衛生專家憂心拜登可能過早慶祝戰勝疫情

美國獨立紀念日前，在鹽湖城國際機場內許多人準備出遊。美聯社

拜登 總統計畫在7月4日獨立紀念日慶祝美國 戰勝新冠病毒，但公共衛生專家指出，全美人口不到半數接種新冠疫苗，傳染力增強的Delta變種病毒正在某些地區迅速傳播，拜登此時就高調慶功，可能對民眾傳遞錯誤訊息。

拜登總統與第一夫兒吉兒‧拜登已邀請了上千名現役美軍官兵、必要行業員工及家屬，參加7月4日於白宮南草坪舉行的慶祝活動。拜登與幕僚對媒體談到美國疫情 展望時，則強調這個暑假將充滿「歡樂與自由」。拜登3日將訪問密西根州特拉弗斯市(Traverse City)，展開「美國團結再起」(America's Back Together)宣傳，副總統賀錦麗則將出席多項獨立紀念日假期期間的慶典、遊行及野餐活動。

紐約時報報導，公共衛生專家擔心，全國各地慶功活動的頻頻出現，包括白宮活動在內，恐將傳達錯誤訊息給社會大眾，因為許多民眾到目前為止都還沒打疫苗，仍有遭到新冠病毒威脅的風險，這波百年難得一見公共衛生危機，美國若想脫身，其實還有頗長一段路。

范德堡大學(Vanderbilt University)醫學中心傳染疾病專家夏夫納(William Schaffner)比喻指出：「我們還在這場馬拉松賽跑的途中。」他表示，雖然過去幾個月確診案例與染疫死亡案例雙雙下降，但現在就宣告抗疫勝利「大功告成」，其實言之過早。

報導指出，對於拜登以及民主黨來說，要宣告美國已經走出疫情難關，尺寸難捏並不容易，畢竟執政黨必須把振興經濟、鼓勵民心納入考量。民主黨全國委員會(Democratic National Committee)本周稍早推出「美國回來了」(America's Coming Back)宣傳廣告。

不過，疫情期間曾有親人染疫死亡的家屬則說，還在為家人哀悼的此時，就聽到拜登說出美國已恢復正常生活，內心感受五味雜陳。父親染疫死亡後在臉書成立家屬支援社團的新澤西州婦人薩比亞‧康恩(Sabila Khan)便說：「我們不可能回歸正常生活的。」

她說：「政府鼓勵民眾把疫情拋在腦後，聽起來令人感到不安。我們失去了親人，我們不可能當做沒事。」

德州大學奧斯汀分校(University of Texas at Austin)流行病學家蘿倫‧邁爾(Lauren Ancel Meyer)指出，幾周以前絕大多數疫情估測都說，美國疫情正在降低，「但那些預測如今都失準了。雖然不一定會有疫情大爆發出現於美些地區，但我們真的不知道接下來會出現什麼狀況」。