紐時：疫情打亂生涯規畫 數百萬勞工被迫提早退休

Photo by James Hose Jr on Unsplash

在科羅拉多州普拉特維爾(Platteville)開設機械維修店的57歲負責人狄狄‧派登(Dee Dee Patten),2020年疫情發生進入居家避疫後,生意一落千丈,派登與丈夫決定結束營業,提早退休。住在波多黎各的56歲婦人米德瑞‧維加(Mildred Vega)原本在輝瑞藥廠(Pfizer)行政部門上班,疫情爆發後公司調整人事而遭裁員,想找其他工作卻處處碰壁,眼前只能把時間花在陪伴雙親與家人。

紐約時報報導,派登與維加正是數百萬美國勞工 的縮影,疫情的出現打亂生涯規畫,不得不提前離開職場。這股趨勢對勞工市場帶來廣泛衝擊,更可看出美國經濟結構如何因為疫情而驟然改觀。

被迫提早退休的民眾裡,少數勞工的401(k)退休帳戶在股價創新高期間獲利,房價也升值不少,因此得以在屆滿領取社安金年齡規定或私人退休金 計畫開始之前,擁有財務安穩。

然而,原本從事低薪工作而被迫提早退休的民眾,經濟狀況卻相對困難。社會研究新學院(New School for Social Research)經濟教授泰瑞莎‧吉拉德奇(Teresa Ghilarducci)說,這個族群的勞工就算想要尋找其他工作,卻發現機會有限。

吉拉德奇指出:「他們雖然自稱退休,實際上是失業,而且生活不穩定。」

經濟衰退通常造成勞工較早退休,但這波疫情期間,大量美國勞工迅速離開職場,狀況卻比2008年至2009年間的經濟蕭條期更嚴重。

吉拉德奇根據美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)及密西根大學健康與退休研究(University of Michigan Health and Retirement Study)數據分析發現,個人收入在全國中位數以下者,在最近這波退休潮當中,高達55%屬於非自願退休。

相較之下,位於收入排行榜最頂尖10%的勞工,最近這波退休潮裡只有10%為非自願退休。吉拉德奇表示,兩種勞工的退休狀況如同兩個世界。

派登與丈夫把機械維修店及器材通通頂讓他人,房子也順便賣掉,變現所得通通放進退休帳戶。她說,等到一張定期存款到期,就會把錢提出來,準備在丹佛(Denver)買房。派登的62歲丈夫開始領取社安金,但每個月領取金額比再過幾年才領來得少。

紐約時報指出,勞工提早退休導致經濟復甦變得緩慢,因為退休勞工對於花錢開銷相對謹慎,也必須比規畫中的時程更早依靠社安金過日子,失去了為社安金存更多錢的機會。

英國研究和諮詢機構「牛津經濟」(Oxford Economics)首席美國經濟學家達科(Gregory Daco),通常較為年長的民眾由於收入較高,有能力帶動消費,但由於疫情的出現讓這些民眾提早退休,「對經濟造成的影響是負面的,而不是正面影響」。

達科指出,美國出現疫情以來的15個月期間,大約250萬美國民眾申請退休,比2019年全年當中退休人數還多出一倍,若以年齡區分,目前美國職場上55歲以上勞工,大約流失了120萬人。