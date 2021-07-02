紐時：疫情打亂生涯規畫 數百萬勞工被迫提早退休

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在科羅拉多州普拉特維爾(Platteville)開設機械維修店的57歲負責人狄狄‧派登(Dee Dee Patten)，2020年疫情發生進入居家避疫後，生意一落千丈，派登與丈夫決定結束營業，提早退休。住在波多黎各的56歲婦人米德瑞‧維加(Mildred Vega)原本在輝瑞藥廠(Pfizer)行政部門上班，疫情爆發後公司調整人事而遭裁員，想找其他工作卻處處碰壁，眼前只能把時間花在陪伴雙親與家人。

紐約時報報導，派登與維加正是數百萬美國勞工 的縮影，疫情的出現打亂生涯規畫，不得不提前離開職場。這股趨勢對勞工市場帶來廣泛衝擊，更可看出美國經濟結構如何因為疫情而驟然改觀。

被迫提早退休的民眾裡，少數勞工的401(k)退休帳戶在股價創新高期間獲利，房價也升值不少，因此得以在屆滿領取社安金年齡規定或私人退休金 計畫開始之前，擁有財務安穩。

然而，原本從事低薪工作而被迫提早退休的民眾，經濟狀況卻相對困難。社會研究新學院(New School for Social Research)經濟教授泰瑞莎‧吉拉德奇(Teresa Ghilarducci)說，這個族群的勞工就算想要尋找其他工作，卻發現機會有限。

吉拉德奇指出：「他們雖然自稱退休，實際上是失業，而且生活不穩定。」

經濟衰退通常造成勞工較早退休，但這波疫情期間，大量美國勞工迅速離開職場，狀況卻比2008年至2009年間的經濟蕭條期更嚴重。

吉拉德奇根據美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)及密西根大學健康與退休研究(University of Michigan Health and Retirement Study)數據分析發現，個人收入在全國中位數以下者，在最近這波退休潮當中，高達55%屬於非自願退休。

相較之下，位於收入排行榜最頂尖10%的勞工，最近這波退休潮裡只有10%為非自願退休。吉拉德奇表示，兩種勞工的退休狀況如同兩個世界。

派登與丈夫把機械維修店及器材通通頂讓他人，房子也順便賣掉，變現所得通通放進退休帳戶。她說，等到一張定期存款到期，就會把錢提出來，準備在丹佛(Denver)買房。派登的62歲丈夫開始領取社安金，但每個月領取金額比再過幾年才領來得少。

紐約時報指出，勞工提早退休導致經濟復甦變得緩慢，因為退休勞工對於花錢開銷相對謹慎，也必須比規畫中的時程更早依靠社安金過日子，失去了為社安金存更多錢的機會。

英國研究和諮詢機構「牛津經濟」(Oxford Economics)首席美國經濟學家達科(Gregory Daco)，通常較為年長的民眾由於收入較高，有能力帶動消費，但由於疫情的出現讓這些民眾提早退休，「對經濟造成的影響是負面的，而不是正面影響」。

達科指出，美國出現疫情以來的15個月期間，大約250萬美國民眾申請退休，比2019年全年當中退休人數還多出一倍，若以年齡區分，目前美國職場上55歲以上勞工，大約流失了120萬人。