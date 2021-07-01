82歲婦人60年前曾受NASA訓練 如今將與貝佐斯上太空

貝佐斯1日與沃莉‧弗克(Wally Funk)合照。Getty Images

1961年時，沃莉‧弗克(Wally Funk)參加了美國 國家航空暨太空總署(NASA)的太空計畫「水星13號」(Mercury 13)，在13名參加培訓的女太空員當中表現名列前茅，但後來計畫取消。現年已82歲的弗克20日將與亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)一起上太空。

貝佐斯1日在Instagram分享他與弗克的合照，並寫道弗克是當年「水星13號」13名培訓女太空員之一，但是後來因為計畫取消，所有受訓女成員都沒能參加太空之旅。照片中貝佐斯與弗克併肩而站，各自舉起手臂。

被佐斯發文寫道：「如今時候到了。歡迎加入團隊，沃莉。我們很高興有妳擔任貴賓，7月20日跟我們一起飛行。」

貝佐斯創立的太空計畫「藍源」(Blue Origin)，自動駕駛「新謝帕德號火箭」(New Shepard)20日將展開太空之旅。貝佐斯的弟弟馬克‧貝佐斯(Mark Bezos)也是這趟太空之旅的參加者之一。美國有線電視新聞網(CNN)報導，一名競標者以2800萬元在拍賣中得標，贏得加入這趟太空之旅的機會。得標者身份到目前為止尚未公布。

美國有線電視新聞網報導，弗克雖然懷抱成為太空人 的夢想，多年來卻一直未能如願。她說，曾與國家航空暨太空總署聯繫四次，表達希望成為太空人的願望，「可是沒有人願意收我」。

報導指出，弗克擁有豐富的飛航經驗，飛機駕駛時數超過1萬9600小時，擔任私人飛機與商業客機飛行教練期間，總共教過學生超過3000人。

弗克說，持有聯邦航空總署(Federal Aviation Administration，FAA)規定的任何證照。她指出：「只要FAA規定的任何執照我都有，我跑步還能跑贏你。」