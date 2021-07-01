我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美上周申領失業金人數大減 降至疫情大爆發以來最少

國慶長假估4700萬人出遊 超過疫情前水準

川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首

記者顏伶如／綜合報導
川普集團財務長魏塞爾柏格(Allen Weisselberg，後)30日遭曼哈頓大陪審團起訴。路透
川普集團財務長魏塞爾柏格(Allen Weisselberg，後)30日遭曼哈頓大陪審團起訴。路透

川普集團(Trump Organization)財務長魏塞爾柏格(Allen Weisselberg)30日遭曼哈頓大陪審團起訴，1日早晨6時20分被媒體拍到從員工通道進入曼哈頓刑事法院。魏塞爾柏格的辯護律師瑪麗‧莫里根(Mary Mulligan)對華盛頓郵報證實，魏塞爾柏格已向法院自首(surrender)。

報導指出，紐約州最高法院(New York State Supreme Court)1日將公布魏塞爾柏格與川普集團的起訴書。消息人士透露，罪名是與川普集團高階主管逃漏稅有關。

紐約郡區域檢察官(District Attorney of New York County)萬斯(Cyrus Vance Jr.)對川普企業商業交易的犯罪調查裡，向來被視為川普心腹的魏塞爾柏格是第一個遭到起訴的高階主管。魏塞爾柏格起訴案是否將成為引發連鎖效應的第一張骨牌，備受矚目。

華盛頓郵報指出，對川普集團稅務問題進行犯罪調查已有多年的萬斯，如今與紐約檢察長詹樂霞(Letitia James)聯手，進一步追究川普集團商業行為是否觸法。

川普集團發表聲明指出，魏塞爾柏格是愛家盡責的丈夫、父親與祖父，在川普集團服務48年，「現在卻被曼哈頓區域檢察官當成棋子，目的是要全面摧毀前總統」。

聲明中寫道，區域檢察官提出刑事起訴的員工紅利罪嫌，「不管是國稅局(IRS)或其他區域檢察官，根本都不會提告。這不是司法，這是政治」。

川普30日晚間在德州接受訪問時說，紐約方面的調查行動都是出於政治動機。他說：「一切都是在胡扯。」

川普說：「紐約的激進左派檢察官想對付我，一定要抗爭。」

華盛頓郵報指出，知情人士說，川普或其他川普集團高層官員本周都不會面臨起訴，檢方希望魏塞爾柏格願意提供對川普不利的證詞，為自己爭取減刑機會。

魏塞爾柏格從1980年代起便在川普集團任職，被認為是除了川普家族成員之外，整個集團最重要的人物。

川普 紐約州 檢察官

上一則

疫情解封 國安部示警：極端暴力威脅增

延伸閱讀

川普訪德州美墨邊界 投書批拜登「正在撤除邊境」

川普訪德州美墨邊界 投書批拜登「正在撤除邊境」
C-SPAN總統領導力調查 川普倒數第4名

C-SPAN總統領導力調查 川普倒數第4名
與民主黨總統困荒島要帶誰？麥康諾曝不選歐巴馬的原因

與民主黨總統困荒島要帶誰？麥康諾曝不選歐巴馬的原因
若和民主黨總統困荒島？麥康諾：我選拜登作伴

若和民主黨總統困荒島？麥康諾：我選拜登作伴

熱門新聞

新書「噩夢般場景」爆料說，前總統川普去年感染新冠病毒後病情急轉直下，讓白宮幕僚措手不及。圖為去年10月4日川普在住院期間，坐車到醫院外向支持者揮手。(Getty Images)

新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光

2021-06-24 23:07
聖路易斯華盛頓大學近日一項研究發現，人體在接種輝瑞BNT和莫德納生產的新冠疫苗後，體內將引發「持續的免疫作用」，同時可能使人體在數年間保持抵禦新冠病毒的能力。(路透)

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

2021-06-28 20:58
美國佛羅里達州一棟「海景第一排」的濱海12層樓公寓 ，突然無預警從中軸崩塌。圖為空拍圖，紅圈處為倒塌的公寓。（Getty Images）

公安疏失？地層下陷？佛州海景公寓為何「無預警」倒塌

2021-06-25 01:21
全球多國傳出年輕人在接種後出現心肌炎，CDC將就此召開緊急會議。圖為青少年在紐約市打新冠疫苗。(Getty Images)

接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」

2021-06-23 21:02
全美第一的TJ高中公布2025屆新生錄取狀況，亞裔學生仍占多數，但占比從原來的73%降至54%。（記者張筠 / 攝影）

全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成

2021-06-24 19:02
防毒軟體公司McAfee創辦人邁克菲23日在巴塞隆納獄中逝世，享壽75歲。（路透）

McAfee創辦人西班牙獄中自殺身亡 剛判引渡回美

2021-06-23 21:38

精彩推薦

超人氣

更多 >
中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流
性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉

性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉
一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍、華人參政 楊安澤雖退猶榮

一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍、華人參政 楊安澤雖退猶榮
跑車變身飛機僅2分15秒 飛天車完成試飛

跑車變身飛機僅2分15秒 飛天車完成試飛
熱死了…加拿大出現史上最高溫 130多人喪命

熱死了…加拿大出現史上最高溫 130多人喪命