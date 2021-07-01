川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首

川普集團財務長魏塞爾柏格(Allen Weisselberg，後)30日遭曼哈頓大陪審團起訴。路透

川普 集團(Trump Organization)財務長魏塞爾柏格(Allen Weisselberg)30日遭曼哈頓大陪審團起訴，1日早晨6時20分被媒體拍到從員工通道進入曼哈頓刑事法院。魏塞爾柏格的辯護律師瑪麗‧莫里根(Mary Mulligan)對華盛頓郵報證實，魏塞爾柏格已向法院自首(surrender)。

報導指出，紐約州 最高法院(New York State Supreme Court)1日將公布魏塞爾柏格與川普集團的起訴書。消息人士透露，罪名是與川普集團高階主管逃漏稅有關。

紐約郡區域檢察官 (District Attorney of New York County)萬斯(Cyrus Vance Jr.)對川普企業商業交易的犯罪調查裡，向來被視為川普心腹的魏塞爾柏格是第一個遭到起訴的高階主管。魏塞爾柏格起訴案是否將成為引發連鎖效應的第一張骨牌，備受矚目。

華盛頓郵報指出，對川普集團稅務問題進行犯罪調查已有多年的萬斯，如今與紐約檢察長詹樂霞(Letitia James)聯手，進一步追究川普集團商業行為是否觸法。

川普集團發表聲明指出，魏塞爾柏格是愛家盡責的丈夫、父親與祖父，在川普集團服務48年，「現在卻被曼哈頓區域檢察官當成棋子，目的是要全面摧毀前總統」。

聲明中寫道，區域檢察官提出刑事起訴的員工紅利罪嫌，「不管是國稅局(IRS)或其他區域檢察官，根本都不會提告。這不是司法，這是政治」。

川普30日晚間在德州接受訪問時說，紐約方面的調查行動都是出於政治動機。他說：「一切都是在胡扯。」

川普說：「紐約的激進左派檢察官想對付我，一定要抗爭。」

華盛頓郵報指出，知情人士說，川普或其他川普集團高層官員本周都不會面臨起訴，檢方希望魏塞爾柏格願意提供對川普不利的證詞，為自己爭取減刑機會。

魏塞爾柏格從1980年代起便在川普集團任職，被認為是除了川普家族成員之外，整個集團最重要的人物。